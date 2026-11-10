El papa León XIV regresó a Buenos Aires y se prepara para encabezar una vigilia multitudinaria con jóvenes

El papa León XIV regresó a Buenos Aires este martes después de completar su agenda en Córdoba y se prepara para protagonizar uno de los últimos encuentros de su jornada: una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

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El Pontífice abordó el avión en el Aeropuerto Internacional de Córdoba luego de su visita a la provincia y de mantener una reunión con religiosos y agentes pastorales. Su llegada al Aeroparque Jorge Newbery se produjo minutos después de las 18, desde donde se trasladará al lugar de la celebración.

La actividad está prevista para las 20:15 y estará destinada a personas de entre 15 y 35 años. La propuesta combinará música en vivo y una ceremonia religiosa centrada en la esperanza y el acompañamiento.

La convocatoria tendrá también una importante presencia artística. Desde las 16 está prevista la presentación de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, mientras que la llegada del Papa se espera alrededor de las 20. El encuentro finalizará a las 22.

Ante la convocatoria multitudinaria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizó un dispositivo especial de seguridad y circulación. El predio estará dividido en ocho sectores identificados por colores, destinados a las personas inscriptas, que deberán presentar el código QR asignado desde el 1 de noviembre.

También habrá sectores habilitados para el público general. Los ingresos estarán distribuidos en ocho accesos sobre la avenida Del Libertador y calles cercanas, entre ellas Sarmiento y Santa Fe, Ortega y Gasset, y Olleros y Figueroa Alcorta.

Para la desconcentración, se establecieron salidas por las calles Gorostiaga, Maure y Dorrego, con circulación hacia Luis María Campos.

Las autoridades porteñas también difundieron una serie de recomendaciones para quienes concurran. Estará permitido ingresar con termos, equipos de mate, protector solar, alimentos, mochilas de hasta 15 litros y banderas con asta flexible.

En cambio, estarán prohibidos elementos como velas, mascotas, bebidas alcohólicas, drones, pirotecnia y bultos de grandes dimensiones.

Transporte público y servicios especiales

El operativo también contempla refuerzos en el transporte público para facilitar la llegada y salida de los asistentes. Las frecuencias de colectivos fueron reforzadas desde el domingo y la Línea D del subte extenderá su funcionamiento hasta la 1:30.

Además, se dispusieron conexiones especiales hacia las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán, junto con un enlace directo con la Línea H desde Santa Fe hasta Once.

Con esta vigilia, León XIV cerrará otra jornada de actividades en Argentina, después de una visita a Córdoba marcada por encuentros religiosos y una multitudinaria participación de fieles.