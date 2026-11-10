Un diácono sanjuanino vivió de cerca el encuentro con el Papa León XIV en Córdoba: "Es una emoción que no se puede explicar"

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó momentos de profunda emoción entre los integrantes de la Iglesia que tuvieron la oportunidad de compartir unos instantes con el Pontífice. Entre ellos estuvo Daniel Tanten , diácono de la parroquia Santa Bárbara de Pocito , quien representó a San Juan en las actividades religiosas y pudo vivir una experiencia que, según sus propias palabras, será difícil de olvidar.

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Tanten participó de la misa de las 10 de la mañana en las instalaciones de Fadea , donde tuvo la posibilidad de estar muy cerca del Papa . Por su función como diácono, ocupó un lugar en el sector destinado a sacerdotes y diáconos , próximo al altar. Esa ubicación le permitió observar de cerca al Pontífice durante la celebración.

“Uno a veces lo ve por televisión y se emociona, pero verlo así tan cerca, en vivo, es algo que no se puede explicar. Una emoción muy grande ”, expresó en diálogo con Diario de Cuyo .

El sanjuanino también destacó la cercanía de León XIV con la gente y su manera de transmitir el mensaje religioso. “ Es un Papa que le llega a la gente ”, señaló, y remarcó tanto su dimensión humana como espiritual .

Durante el encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción , el Pontífice escuchó diferentes testimonios vinculados con las vocaciones religiosas y las experiencias de fe. Entre ellos, se destacó el relato de un sacerdote de la Arquidiócesis de Córdoba que quedó con múltiples discapacidades luego de una intervención quirúrgica realizada hace 11 años. Tras escuchar su historia, León XIV se acercó y lo abrazó , en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

También participaron Laura, una virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé, y Julián, un seminarista de Mendoza, quienes compartieron sus experiencias vocacionales y reflexionaron sobre la importancia de la presencia del Papa en el país.

Para Tanten, esos testimonios reflejaron el amor a Cristo desde los distintos llamados y caminos de vida. “Fueron dos vocaciones: primero, una virgen consagrada; después, un sacerdote con dificultades, con discapacidad, y también una religiosa. Cada uno, desde su punto, mostró el amor a Cristo en el llamado que tiene”, recordó.

En cuanto al mensaje que se lleva de la visita, el diácono pocitano reconoció que todavía necesita volver sobre las palabras del Pontífice para profundizarlas. Sin embargo, hubo una idea que le quedó especialmente presente: el trabajo con las manos al servicio del prójimo.

“Son muchas cosas. Tengo que sentarme estos días a volver a leer y repasar el mensaje que nos dejó, pero me queda algo que habló mucho: trabajar con las manos al servicio del prójimo. Eso también me quedó en el corazón”, contó.

La experiencia tuvo además un significado especial por la participación de la comunidad sanjuanina. Tanten destacó que integrantes de la parroquia Santa Bárbara de Pocito también viajaron en contingente para formar parte de las actividades y vivir de cerca este acontecimiento religioso.

Con la emoción todavía presente, el diácono emprendió el regreso a San Juan, luego de participar de una visita que calificó como hermosa y profundamente movilizadora, y que le permitió encontrarse cara a cara con el Papa y renovar el sentido de su vocación de servicio.