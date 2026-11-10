León XIV llegó a la Catedral de Córdoba y mantiene un encuentro con obispos, sacerdotes y seminaristas

León XIV llegó este martes a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en pleno centro de Córdoba, donde mantiene un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Se trata de una de las últimas actividades de su paso por la provincia antes de regresar esta tarde a Buenos Aires.

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León XIV le pidió a la Iglesia argentina "no bajar los brazos" y recuperar el "fuego sagrado"

La actividad comenzó durante la tarde, de acuerdo con el cronograma previsto para la visita, y tiene como eje el diálogo del Pontífice con quienes desarrollan tareas pastorales y religiosas en distintas comunidades del país. A diferencia de la multitudinaria misa celebrada durante la mañana, este encuentro está especialmente destinado a integrantes de la Iglesia y personas vinculadas con la actividad pastoral.

El Papa llegó al templo después de una intensa primera parte de su jornada en Córdoba. Durante la mañana encabezó la misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar y luego recorrió distintos puntos de la ciudad en papamóvil, acompañado por miles de fieles que se ubicaron en veredas y balcones para saludarlo.

Uno de los primeros momentos destacados dentro de la Catedral estuvo protagonizado por el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi , quien leyó una carta dirigida a León XIV y puso el acento en el testimonio silencioso de quienes viven su vocación religiosa acompañando a los demás.

Rossi agradeció a quienes entregaron su vida a la fe “en el monte de la contemplación, en las esquinas del mundo, en los pasillos de las cárceles, junto al lecho de los enfermos” y destacó que esas vidas “no necesitan exhibirse para brillar”. Frente al Pontífice, pidió además que Dios libre a los consagrados de vivir “con ojos vendados, con manos atadas, con pies inmovilizados”.

El cardenal también dedicó buena parte de su mensaje al compromiso de la Iglesia con quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. “Que siempre nos conmueva el dolor de nuestro pueblo. Que curemos las heridas de nuestra gente”, expresó, antes de pedir que sea posible “reconstruir con misericordia y ternura las almas en ruinas”.

Hacia el final, Rossi invocó a la Virgen y pidió “brazos y hombros fuertes para cargar a las ovejas” y una mirada capaz de reconocer siempre “a la más herida, es decir, a la preferida del Señor”. Cuando concluyó la lectura, León XIV respondió con un aplauso.

El testimonio de Laura y una pregunta sobre la fragilidad

Luego tomó la palabra Laura, virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé, quien también dio la bienvenida al Papa con una carta atravesada por su experiencia personal, su vocación y la enfermedad que afecta su visión.

La religiosa recordó el día de su consagración, el 17 de julio de 2009, cuando su obispo sostuvo sus manos y quedó grabada en ella una frase que volvió a compartir frente a León XIV: “Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo”.

Laura, virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé.

También relató su paso por una escuela rural y explicó que allí aprendió junto a sus alumnos que las dificultades no necesariamente tienen la última palabra sobre una vida. Ese aprendizaje, contó, adquirió un nuevo significado a partir de la enfermedad que afecta su capacidad visual.

Laura habló entonces de una manera diferente de entender la expresión “ensuciarse las manos”. Según explicó, no siempre significa actuar, solucionar problemas o tener respuestas, sino también saber permanecer junto al otro, cuidar y aceptar ser cuidado.

Su intervención terminó con una pregunta dirigida directamente al Pontífice: cómo dejarse tocar por la vida concreta del pueblo para que, aun desde la propia fragilidad, las manos puedan convertirse en instrumentos de comunión, servicio y esperanza. También encomendó a la oración de León XIV a todo el orden de las vírgenes consagradas.

Obispos de distintas partes del país también hablaron ante el Papa

Después de esos primeros testimonios, el encuentro continuó con la participación de distintos obispos argentinos, quienes también leyeron cartas y reflexiones ante León XIV dentro de la Catedral.

La dinámica de la reunión permitió que el Papa escuchara directamente experiencias vinculadas con la tarea pastoral, la vida consagrada y los desafíos cotidianos que atraviesan las comunidades religiosas. El encuentro forma parte del tramo específicamente eclesial de la agenda que León XIV desarrolla este martes en Córdoba.

La actividad llega después de que, durante la misa de la mañana, el Pontífice reivindicara el ejemplo de santos y beatos argentinos y llamara a vivir la fe a través de acciones concretas. Allí aseguró que “estamos todos llamados a la santidad” y destacó figuras como el Cura Brochero y Mama Antula.

Cómo sigue la agenda de León XIV

Una vez concluido el encuentro pastoral, León XIV dejará Córdoba para regresar a Buenos Aires, donde continuará con las actividades previstas para la noche.

El Papa cerrará así una jornada marcada por dos momentos diferentes: primero, una celebración multitudinaria ante miles de fieles y, luego, un encuentro más íntimo con quienes forman parte de la vida cotidiana de la Iglesia argentina.

En la Catedral, el tono estuvo marcado por los testimonios personales, el acompañamiento a los sectores más vulnerables y el llamado a una Iglesia cercana. Rossi lo resumió en una de las frases más fuertes de la tarde: “Que siempre nos conmueva el dolor de nuestro pueblo”.