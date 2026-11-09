Córdoba espera a León XIV: una vigilia de fe, canto y esperanza que ya late en FADEA

CÓRDOBA.– Hay días que se sienten antes de que ocurran. Y en Córdoba, la víspera de la visita de León XIV se respiró en cada esquina, en cada vereda, en cada mirada que se levantaba buscando el rostro del Papa.

"Es histórico": una sanjuanina de 75 años espera con su reposera al Papa León XIV en la Catedral de Córdoba

Desde muy temprano, la ciudad estaba lista: vallados, un imponente operativo policial y carteles que la empapelaron por completo con la cara de León XIV. Frente a la Catedral de Córdoba y el Arzobispado, fieles y turistas se detenían a sacarse fotos, a mirar en silencio, a dejarse tocar por el clima de una visita histórica.

Y entre la fe, el trabajo: muchas personas aprovecharon la oportunidad para vender. Rosarios, llaveros con la imagen del Papa, gorras, pilusos, remeras, banderas, toallones, un sinfín de recuerdos para que cada uno pueda llevarse un pedacito de este día a su casa.

Con el correr de las horas, todo el pulso de la ciudad se trasladó a un solo lugar: FADEA, la Fábrica de Aviones, donde este martes se celebrará la misa multitudinaria. Allí, la espera se volvió una postal imborrable.

Muchos relataban que estaban desde las 8 de la mañana, apostados en el ingreso. Con el paso de las horas, la fila superó el kilómetro de largo, una columna humana que serpenteaba bajo el sol, esperando que se abrieran las compuertas a las 18.

Llegaron con reposeras, alimentos, agua y, por supuesto, el infaltable mate. Pero sobre todo llegaron con lo más grande que se puede cargar: la ilusión de ver al Papa y la necesidad de llenar el alma y el corazón con un mensaje de esperanza.

La espera, hecha comunidad

En familia, con amigos, o haciéndose conocidos en la fila, esperaron con mucho agrado. Cantaron, aplaudieron, compartieron mates y emociones. Nadie parecía cansado. Todos parecían saber que valía la pena.

Cuando llegaron las 18, las puertas se abrieron y ocurrió algo inolvidable: la gente ingresó corriendo, ansiosa por ganar el mejor lugar, en una escena entre cómica y conmovedora. Del otro lado, los voluntarios no dejaron de aplaudir a cada persona que pasaba, una por una, mientras se ubicaban en los distintos cuadrantes del predio.

Un predio enorme, pensado para cuidar a todos

El lugar es inmenso, de muchas hectáreas, y está muy organizado. Cuenta con custodia de Gendarmería, zonas de abastecimiento de agua y puestos sanitarios, donde médicos asistirán a quienes lo necesiten durante la noche. Cada cuadrante dispone de una pantalla gigante, para que nadie se pierda ni un instante de la misa del Papa León.

El operativo, dispuesto por Gendarmería, no permitió el ingreso de aerosoles, objetos contundentes, alcohol ni objetos cortantes, que fueron decomisados. Todo lo demás estuvo permitido.

Una noche larga, una mañana histórica

La mayoría de quienes ingresaron sabe que deberá pasar la noche en el lugar. La misa está prevista para las 10 de la mañana y, cerca del mediodía, los fieles podrán regresar a sus hogares.

Hasta entonces, la expectativa crece con cada hora. Hay mucha emoción, ganas de ver al Papa y, sobre todo, ganas de compartir: en familia, con amigos, con quien esté al lado. Porque el mensaje que trae León XIV, el de la esperanza, llega en un momento histórico para la Argentina.

Esta noche, bajo el cielo cordobés y entre cantos, mates y reposeras, miles de personas esperan despiertas el amanecer más esperado.