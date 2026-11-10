Emoción sanjuanina: lágrimas y abrazos al ver pasar al Papa León XIV en Córdoba

Fieles de San Juan y de otras provincias vivieron con euforia la llegada del Pontífice al predio de FADE, donde se realizó la misa multitudinaria.

El papa León XIV llegó este martes a suelo cordobés alrededor de las 9:30. Al descender del avión en el predio de FADE, la Fábrica Argentina de Aviones donde se realizó la misa multitudinaria, se entonó el himno nacional en la voz de Jorge Rojas, mientras las pantallas gigantes seguían la transmisión.

Los fieles levantaron banderas, pancartas y banderines. Una vez en el predio, la gente se ubicó junto al vallado y respetó los caminos abiertos para que el Papa Móvil recorriera los distintos cuadrantes, donde se concentraban peregrinos de Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén y, principalmente, San Juan.

Los sanjuaninos ocuparon uno de esos sectores y vieron pasar de cerca al Pontífice, que los saludó. La emoción fue inmediata: hubo abrazos, llanto sin disimulo y sonrisas de oreja a oreja entre quienes lo tuvieron a pocos metros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) LA AGENDA DE HOY Y MAÑANA A las 7:30, León XIV despegará hacia Córdoba y aterrizará en el aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00. A las 10:00 celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y, a las 15:15, se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

La elección de Córdoba responde a un criterio federal, ya que su ubicación central facilita la participación de fieles del interior, y al peso eclesiástico de la provincia, donde ejerce su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de la ciudad y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Ese día será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. De regreso en la capital, el papa presidirá a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.