El papa León XIV oficia una misa multitudinaria en Córdoba

El papa León XIV llegó a Córdoba minutos antes de las 9 de la mañana. Aterrizó en la provincia mediterránea y después de los saludos protocolares, ya realiza una misa ante unas 800.000 personas en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Desde la noche del lunes, miles de fieles comenzaron a llegar desde distintos puntos del país y de naciones vecinas para participar de una jornada que promete ser histórica . DIARIO DE CUYO y sus enviados especiales contarán el minuto a minuto de lo que será otra misa histórica.

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La provincia amaneció revolucionada por la llegada del Sumo Pontífice. Las puertas del predio se abrieron el lunes después de las 18 y, desde entonces, se registró un ingreso constante de peregrinos provenientes de Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y diferentes localidades cordobesas. También llegaron visitantes de Paraguay y Venezuela.

La expectativa creció durante la madrugada, mientras los asistentes participaban de una vigilia que tuvo a Jairo como uno de los principales atractivos musicales. La organización dividió el predio en cuadrantes con capacidad para entre 10.000 y 13.000 personas, además de instalar pantallas gigantes para quienes no puedan ubicarse cerca del escenario principal.

León XIV tiene previsto aterrizar a las 9 en el aeropuerto de Pajas Blancas, donde será recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Sixto Rossi.

Luego de un breve intercambio con las autoridades provinciales, el Papa se trasladará hasta las inmediaciones de FAdeA. Allí abordará el Papamóvil para recorrer parte del trayecto entre los fieles antes de encabezar la misa central.

La celebración será uno de los acontecimientos religiosos más convocantes de su visita al país. Se trata de la segunda misa multitudinaria desde su llegada a la Argentina, después de la realizada el lunes en Palermo, que reunió a más de dos millones de personas.

Después de la homilía, el Pontífice tendrá un encuentro reservado con 20 cordobeses vinculados a la economía popular, entre ellos trabajadores, responsables de comedores comunitarios y personas que atraviesan situaciones de exclusión social. El espacio buscará profundizar el mensaje de inclusión y acompañamiento a los sectores más vulnerables que viene transmitiendo desde el comienzo de su pontificado.

Encuentros políticos y cierre de la visita

La agenda también tendrá presencia política. Entre las autoridades que tienen previsto participar de la celebración se encuentran Karina Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También fueron confirmados los gobernadores Elías Suárez, de Santiago del Estero, e Ignacio Torres, de Chubut.

Tras la misa, León XIV regresará al centro de Córdoba y recorrerá las calles en el Papamóvil hasta llegar al arzobispado, donde está previsto que salude a los fieles desde el balcón. Luego compartirá un almuerzo privado con integrantes de la Iglesia local.

La jornada continuará con un encuentro pastoral con seminaristas y obispos en la Catedral de Córdoba, que tendrá una convocatoria estimada de 3.500 asistentes frente a la Plaza San Martín.

Finalmente, el Papa regresará al aeropuerto de Pajas Blancas para emprender el viaje hacia Buenos Aires. La visita a Córdoba será una de las escalas centrales de un recorrido histórico por la Argentina, que tendrá como próximo gran escenario la basílica de Luján, donde León XIV encabezará otra celebración religiosa.