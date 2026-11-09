León XIV en el Palacio San Martín: las 8 frases destacadas sobre la fe, la dignidad y el "crisol de razas" argentino

En el marco de un histórico encuentro interreligioso e intercultural en el Palacio San Martín, el papa León XIV encabezó una cumbre con líderes de los diversos cleros que conviven en la Argentina. Frente a referentes de distintas confesiones, el Santo Padre destacó la identidad nacional configurada como un "crisol de razas, culturas y religiones" y remarcó la misión ética compartida que concierne a todas las tradiciones espirituales.

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A continuación, un repaso detallado por las definiciones y frases más potentes pronunciadas por el Pontífice durante su discurso en Cancillería:

“La identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes... Todos ellos, en su diversidad, aprendieron a trabajar juntos sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro”.

León XIV elogió el modelo de integración del país, recordando cómo los inmigrantes y los pueblos originarios construyeron una nación donde la fe actuó siempre como un puente de unión y no como un factor de disputa.

“Las religiones recuerdan a todos que no estamos hechos solo de materia: en nuestra carne está inscrita una sobreabundancia de vida y de sentido. De este modo, las religiones custodian la dignidad humana”.

El Pontífice definió el rol protector de los credos frente al materialismo, destacando que las aspiraciones de justicia, salud y paz no deben ser palabras vacías manipuladas por intereses particulares.

3. Defensa de la vida y los vulnerables

“Mientras alabamos a Dios por el don de la vida, defendámosla siempre y para todos, desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando se ve amenazada por la miseria y la violencia”.

En un contundente pasaje de su alocución, reafirmó la posición de la Iglesia sobre la protección del ser humano en todas las etapas de su existencia y en sus contextos sociales más críticos.

4. Alerta sobre los "ídolos" modernos

“Las religiones nos liberan de los ídolos. Del ídolo del dominio, porque no somos el Dios de los demás; del ídolo de la vanagloria, porque las cosas que poseemos no nos hacen divinos; del ídolo de la guerra, porque uno solo es el Señor y juez de la historia”.

El líder de la Iglesia Católica advirtió sobre las tentaciones del poder desmedido, la acumulación material y los conflictos bélicos que amenazan la convivencia global.

5. El cuidado de la Casa Común

“No hemos hecho nosotros la tierra. Pues bien, ¡no destruyamos con nuestras manos el 'jardín' que el Creador nos ha confiado!”.

En sintonía con el cuidado del medioambiente, el Santo Padre instó a las comunidades de fe a educar las conciencias para preservar los recursos naturales frente a la depredación ecológica.

6. La escucha en la era digital

“Especialmente en la era digital, la oración nos ayuda a vencer las distracciones, encontrando en el silencio el valor de la escucha... Nuestro intercambio tiene como base la escucha”.

León XIV remarcó que la práctica contemplativa y el diálogo fraterno son antídotos necesarios contra la dispersión contemporánea para lograr un verdadero conocimiento recíproco.

7. El verdadero sentido de la palabra "religión"

“La misma palabra religión hace referencia a religare, es decir, conectar entre sí, ligar a las personas unas con otras. Esta relación sostiene nuestro camino en la historia”.

El Papa explicó el origen etimológico del término para fundamentar que la vivencia espiritual debe traducirse en caridad concreta y contención social para quienes sufren pobreza o soledad.

8. El legado de Francisco por una sociedad justa

“Hagamos nuestra la oración que nos dejó el papa Francisco... Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras”.

Para concluir su exposición, León XIV retomó la encíclica Fratelli tutti y convocó a todos los líderes presentes a consolidar una fraternidad sin fronteras basada en el diálogo y la justicia social.