Reforma electoral en San Juan: el oficialismo no tiene apuro y puede esperar hasta 2027 para definir los cambios

La reforma del Código Electoral de San Juan sigue en etapa de espera. Aunque el oficialismo provincial tiene entre sus principales objetivos implementar la Boleta Única Papel y dejar atrás el Sistema de Participación Democrática (Sipad), que debutó en las elecciones de 2023, todavía no hay una fecha definida para avanzar con el proyecto en la Legislatura. La razón es política e institucional: el orreguismo quiere conocer primero qué decisiones tomará el Gobierno nacional sobre el sistema electoral.

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Así lo confirmó este martes el vicegobernador Fabián Martín, quien ratificó, en rueda de prensa, que la provincia mantendrá una postura expectante frente a las definiciones de la Casa Rosada. "Vamos a seguir esperando", sostuvo, aunque aclaró que San Juan tiene autonomía para avanzar con una reforma propia si finalmente no hay cambios a nivel nacional.

"Se puede encarar también sin la decisión nacional. Es una cuestión simplemente de lógica pura de ver qué camino toma Nación y todavía tenemos tiempo para eso, así que esperaremos un poco más. Es una cuestión que también tiene que resolver más bien el gobernador", explicó Martín, en referencia a Marcelo Orrego.

Uno de los puntos centrales de la discusión es la eventual eliminación del Sipad, el mecanismo electoral impulsado por el justicialismo y utilizado en los comicios provinciales de 2023, con características similares a la Ley de Lemas. La intención del oficialismo es reemplazarlo por un esquema más sencillo, con la Boleta Única Papel como principal herramienta para modificar la experiencia de los votantes en el cuarto oscuro.

En ese sentido, Martín señaló que la implementación de ese instrumento constituye una de las premisas de la reforma. Sin embargo, vinculó su definición con el futuro del calendario electoral nacional y, particularmente, con la continuidad o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Una premisa importante es la aplicación de la boleta única. Ya en Nación se aplica la boleta única. Nosotros lo tenemos contemplado también como proyecto y estamos esperando si Nación confirma que va a haber PASO o no. O si, por el contrario, va a cambiar el sistema electoral", indicó.

El vicegobernador planteó que, si la administración de Javier Milei introduce modificaciones, San Juan podría buscar un esquema similar para unificar los criterios de votación en los comicios nacionales y provinciales. De todos modos, dejó en claro que esa posibilidad no condiciona definitivamente la decisión local.

"Si cambia el sistema electoral, ver si podemos tener la posibilidad de tener un sistema electoral semejante al de Nación para que tengamos el mismo sistema electoral tanto provincial como nacionalmente. Esto es un poco la especulación, es decir, la especulación en el buen sentido de la palabra, la espera, me refiero a ahora. Llegado el momento, si los tiempos nos apremian, vamos a resolver esto de manera autónoma como provincia", afirmó.

El plazo para definir las reglas electorales

Otro de los elementos que explica la tranquilidad con la que se mueve el oficialismo es el margen que establece el cronograma electoral. Martín recordó que la nueva legislación debe estar aprobada y vigente al menos seis meses antes de las elecciones, por lo que la discusión puede extenderse hasta el próximo año sin comprometer los tiempos institucionales.

"Se puede resolver el año próximo, exactamente por los tiempos del cronograma electoral. Ese sería el plazo porque actualmente la provincia no tiene límite para llamar elecciones", precisó.

En ese punto, el vicegobernador recordó que la Constitución provincial deja en manos del gobernador la facultad de establecer la fecha de los comicios. Por lo tanto, no existe por ahora una convocatoria electoral que obligue a acelerar el tratamiento legislativo.

Lo que sí tiene un límite concreto es la aprobación de las reglas que regirán la votación. "Seis meses antes nosotros tenemos que tener las reglas electorales, el Código Electoral ya vigente para que, en base a esa reglamentación o esa ley, se pueda llevar adelante todo el desarrollo del cronograma", concluyó.