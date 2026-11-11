Vecinos de Calingasta apuntan a la creación de Defensa Civil y sumar obras para evitar problemas por el argumento de agua

El incremento del caudal de los ríos Calingasta y Los Patos es sin duda el reflejo de lo que se viene en materia hídrica, con una mayor presencia de agua que, de no realizarse las acciones necesarias, podría generar inconvenientes en la población calingastina . Ante este escenario, este martes se llevo a cabo un encuentro del que participaron distintos actores de la comunidad donde se expuso el panorama real y se plantaron las urgencias registradas en materia hídrica.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural de Barreal y contó con una amplia concurrencia, conforme informó a DIARIO DE CUYO Horacio Rubilar, presidente de la Junta de riego de Calingasta. No solo participaron vecinos de la comunidad, sino también integrantes del municipio, de Gendarmería, CASEMICA, prestadores turísticos, productores entre otros. “Fue una buena reunión porque se definieron acciones y se plantearon las preocupaciones, más que nada poniendo en ojo en las defensas y el agua que va a venir” , destacó Rubilar.

Entre los presentes estuvo el Jefe Técnico de Hidráulica, ingeniero Enrique Núñez, quien en representación del área recibió los pedidos y reclamos que hicieron los vecinos. Sobre este punto, Rubilar explicó que el foco del pedido estuvo puesto en la autorización que necesitan del organismo para poder gestionar en obras sobre las quebradas, donde estiman la mayor presencia de agua e inconvenientes en el caso de no realizar las acciones necesarias de manera preventiva. “En el tema aluvión estamos tarde. En agosto presentamos una nota pidiendo por las defensas sobre el rio, sobre las tomas, pero se dejó apartado y no se hizo nada. Por eso insistimos” , sostuvo el productor calingastino.

Con la autorización de Hidráulica lo que se pretende es, por un lado, avanzar con la UNSJ en un convenio que permita realizar una evaluación en territorio sobre el estado de las defensas, las zonas en donde habría que reforzar la seguridad y nuevas construcciones; por el otro, habilitar a que la intendencia pueda gestionar obras con las empresas mineras en las quebradas.

“El jefe técnico se comprometió a autorizar a que trabajen, pero necesitamos que esa información este avalada por una nota” , sostuvo Rubilar.

Creación de Defensa Civil departamental, otra urgencia tratada en comunidad

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue la necesidad de contar con una dependencia de Defensa Civil en Calingasta, para un rápido accionar ante las eventualidades que se podrían dar durante el verano.

Para ello, tanto el Ejecutivo municipal como el Consejo Deliberante deberán trabajar en conjunto para coordinar acciones y elaborar la ordenanza en tiempo récord, teniendo en cuenta que los tiempos en el departamento cordillerano apremian.

Ejemplo de ello es una eventual situación que se ha registrado en el pasado y que podría generar inconvenientes mayores durante esta temporada de no solucionarse. Rubilar explicó que, por ejemplo, la unión entre los canales San Guillermo y Castillo se da en la zona donde se encuentra el Cementerio El Colorado, al ingreso de Barreal.

“Ahí hay que hacer un entubado urgente para que la creciente pase por abajo, porque si se rompe el canal hay que cortar el agua y la planta que trabaja en la localidad se quedará sin provisión de agua. La mitad de Barreal se quedaría sin agua. Hace tres años que venimos pidiendo eso, que también pone en riesgo el ingreso a la localidad, por ende, entendemos que es de suma importancia avanzar con esas tareas y organizar acciones en conjunto”, señaló el producto.

Si bien por el momento no se puede estimar cuánto será el incremento del caudal del agua que corra por los ríos que atraviesan el departamento, como tampoco la cantidad de aluviones que pueda registrar la zona; debido a los últimos comportamientos del rio y los antecedentes que registra el departamento con crecientes cada verano es que la comunidad está solicitando acciones ágiles, preventivas e inmediatas.

El próximo encuentro se ha previsto para el próximo miércoles 18 de noviembre, donde esperan tener novedades de Hidráulica como del Consejo Deliberante para la creación de Defensa Civil en el departamento.