Caucete: alumnos de la Escuela Pedro Echagüe recrearán la historia de Villa Independencia en su aniversario

El próximo viernes 13 de noviembre, a las 10, la Escuela Pedro Echagüe de Villa Independencia será escenario de una significativa celebración con motivo del 175º aniversario de la fundación de la histórica localidad de Caucete, cuya fecha oficial se recuerda cada 15 de noviembre.

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La Escuela Pedro Echagüe rendirá homenaje al primer núcleo poblacional de Caucete con una celebración protagonizada por sus alumnos de quinto grado B . La figura del médico norteamericano Amán Rawson , gestor de la fundación de Villa Independencia; la memoria de los primeros colonos y las voces de los antiguos vecinos serán protagonistas de una jornada que unirá historia, literatura, teatro y música.

La organización del acto estará a cargo de los alumnos de quinto grado B, junto con la directora Adriana Blanquier , la vicedirectora Stella Vargas y la profesora Andrea Aballay Díaz.

La propuesta educativa tiene un significado especial: serán los propios niños quienes asumirán la responsabilidad de presentar y recrear distintos acontecimientos de la historia local. A través de la investigación, la expresión artística y el trabajo compartido, los estudiantes se convertirán en protagonistas de una experiencia que trasciende las actividades habituales del aula.

Uno de los momentos centrales de la celebración será la representación de la obra teatral «Villa Independencia, un viaje a nuestros orígenes» , interpretada por alumnos de quinto grado. La puesta en escena permitirá acercar al público a los primeros tiempos de la localidad y recuperar personajes, acontecimientos y circunstancias que marcaron el nacimiento de la comunidad.

El teatro escolar adquiere aquí una dimensión patrimonial: transforma los conocimientos históricos en una experiencia colectiva, donde los niños no solamente estudian el pasado, sino que encuentran nuevas maneras de comprenderlo y transmitirlo.

Tres poemas para unir pasado y futuro

La literatura tendrá también un lugar destacado durante la celebración mediante la lectura de tres composiciones poéticas vinculadas con la memoria del fundador y el destino de Villa Independencia:

«Somos la realidad del sueño de Amán»: establecerá un puente simbólico entre aquel proyecto iniciado hace dos siglos y las generaciones que hoy continúan construyendo la comunidad.

establecerá un puente simbólico entre aquel proyecto iniciado hace dos siglos y las generaciones que hoy continúan construyendo la comunidad. «Los hijos del fundador»: evocará a Benjamín Franklin y Guillermo Rawson, dos figuras cuya trayectoria artística, científica y pública trascendió los límites provinciales.

evocará a Benjamín Franklin y Guillermo Rawson, dos figuras cuya trayectoria artística, científica y pública trascendió los límites provinciales. «Mirando al futuro»: propondrá una reflexión sobre la responsabilidad de las nuevas generaciones en la conservación del patrimonio histórico, la identidad local y los valores comunitarios.

Las composiciones acompañarán una jornada en la que la palabra poética se integrará con la representación teatral y los recuerdos compartidos.

El programa de conmemoración incluirá la presentación de un video y una canción en homenaje al doctor Amán Rawson, obras de Miriam Mabel Fonseca. La propuesta audiovisual y musical buscará acercar la figura del médico y precursor de la colonización caucetera a los estudiantes y a la comunidad mediante un lenguaje sensible y accesible.

La música, las imágenes y la poesía permitirán establecer un diálogo entre el conocimiento histórico y la emoción que despierta el reconocimiento de las propias raíces. Será también una oportunidad para destacar el valor de la creación literaria y artística como herramienta para difundir la historia de los pueblos.

Memorias de Caucete para conservar

Otro de los aspectos especialmente significativos del encuentro será la participación de antiguos vecinos de Villa Independencia, invitados a compartir sus testimonios y recuerdos. Sus relatos permitirán recuperar vivencias familiares, tradiciones y referencias transmitidas de generación en generación sobre la historia de la localidad.

Entre los temas de interés se encuentran los orígenes de la colonia norteamericana, el antiguo asentamiento de La Puntilla y el sitio recordado como Plaza Los Troncos, cuya memoria forma parte de las referencias históricas locales que merecen ser investigadas y documentadas.

En ese encuentro entre generaciones, la escuela cumplirá una de sus funciones más importantes: transmitir conocimientos, fortalecer la identidad y enseñar a valorar la historia cercana.

Escuela comprometidad con su identidad

La Escuela Pedro Echagüe no es ajena a la historia de Villa Independencia. Su prolongada trayectoria educativa la convierte en parte del patrimonio institucional de la localidad. Desde sus aulas, numerosas generaciones aprendieron a leer, escribir y reconocer los valores de la vida comunitaria. Hoy, sus estudiantes asumen el desafío de mirar hacia el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro.

El compromiso de sus autoridades, docentes y alumnos demuestra que la enseñanza de la historia local puede transformarse en una experiencia viva, participativa y profundamente significativa.

Celebrar un aniversario no consiste solamente en recordar una fecha. Significa reconocer a quienes hicieron posible el crecimiento de una comunidad, comprender los esfuerzos que demandó su desarrollo y asumir la responsabilidad de conservar ese legado.

Amán Rawson, un médico visionario

Villa Independencia, el primer núcleo poblacional organizado de Caucete, tiene sus orígenes a comienzos del siglo XIX, impulsado por la visión del médico norteamericano Amán Rawson.