Confirman que las Ferias Agroproductivas siguen un año más y abren el registro para emprendedores

Las tradicionales Ferias Agroproductivas de San Juan ya tienen asegurada su continuidad para el próximo calendario. Según adelantó Miguel Moreno , director de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Producción, a Diario de Cuyo, el programa tendrá un año más de vigencia y se prepara para una nueva etapa de expansión en 2027.

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Con el fin de organizar el cronograma venidero, la cartera productiva anunció que en los próximos días se abrirá formalmente la convocatoria para que nuevos emprendedores y productores locales se sumen a las jornadas de exposición y venta. Al mismo tiempo, se realizará un reempadronamiento obligatorio para actualizar los datos de quienes ya forman parte del circuito.

Miguel Moreno destacó que la decisión de sostener y potenciar este espacio responde a una política de crecimiento continuo del sector productivo local. "Uno siempre está buscando el crecimiento de las ferias, acompañando con cursos de capacitación, como los de manipulación de alimentos. El objetivo de fondo es lograr que los feriantes den el salto cualitativo de emprendedor a empresario. Es por eso que las ferias van a continuar durante el 2027", afirmó el funcionario.

Actualmente, el padrón oficial cuenta con 160 emprendedores registrados. De ese total, alrededor de 120 participan activamente en las ediciones que se desarrollan en el Parque de Mayo, mientras que unos 80 hacen lo propio en el Centro Cívico bajo un sistema rotativo debido a las limitaciones de espacio físico. "Esperamos alcanzar un número superior de inscriptos para el 2027", proyectó Moreno, quien además señaló que los equipos técnicos ya están ultimando los detalles del nuevo reglamento de trabajo para garantizar el orden y el buen funcionamiento de cada encuentro.

Para acompañar esta transición hacia la profesionalización, durante el 2026 se conformó un equipo técnico especializado encargado de brindar herramientas concretas a los feriantes. Las capacitaciones abarcan desde estrategias de marketing y manejo de redes sociales hasta asesoramiento sobre las distintas líneas de crédito disponibles en la provincia.

Balance positivo para las Ferias Agroproductivas

Al hacer un repaso por el desempeño del ciclo actual, Moreno subrayó la importancia de haber establecido previsibilidad en el calendario. "Lo importante es que este año pudimos diagramar un cronograma fijo para las ferias en la Plaza Seca del Centro Cívico, lo que le permitió a la gente agendar y esperar este evento", explicó.

Según el secretario, esta locación resultó estratégica para la comercialización: "La feria en la Plaza Seca fue un condimento muy importante porque les permitió a los productores llegar a un público impensado. Tanto los empleados públicos como los ciudadanos que van a hacer trámites terminan comprando productos regionales gracias al fácil acceso que ofrece el lugar".

Un espacio de ventas, cultura, salud y solidaridad

Más allá del impacto económico directo para las familias productoras, las Ferias Agroproductivas lograron consolidarse durante este año como un punto de encuentro integral para los sanjuaninos. Desde la organización apostaron por transformar cada jornada en un paseo familiar mediante la incorporación de espectáculos artísticos, música en vivo y cuadros de danza con representantes de distintos departamentos de la provincia.

Asimismo, el evento fortaleció su perfil social e institucional. "Incrementamos un área institucional muy importante, creando un espacio rotativo para que diferentes ONGs puedan difundir y visibilizar su trabajo, además de vender sus productos para recaudar fondos", detalló Moreno.

A esta iniciativa se sumó el trabajo articulado con otros ministerios y reparticiones del Estado provincial. Gracias a ello, quienes recorren los puestos en busca de alimentos frescos y artesanías también pueden aprovechar la jornada para acceder a servicios comunitarios, como puestos de vacunación y programas ambientales como Cambio Verde que contempla el ecocanje. Con esta fórmula de producción, servicios y cultura, la provincia ya pone en marcha la maquinaria para un 2027 con mayor alcance.