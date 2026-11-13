De la cirugía fetal con láser a las ablaciones cardíacas: los avances inéditos de la salud pública sanjuanina

Durante 2026 , los hospitales públicos de San Juan sumaron una serie de intervenciones inéditas y procedimientos de alta complejidad que ampliaron la capacidad de atención en la provincia. Muchas de estas patologías requerían, hasta ahora, derivaciones a centros fuera de San Juan o recurrir al ámbito privado. El denominador común fue la combinación de infraestructura, tecnología, capacitación permanente y compromiso del capital humano .

Los avances se concentraron en el Hospital Dr. Guillermo Rawson , que incorporó nuevas técnicas en traumatología infantil, cirugía fetal, cardiología y neonatología , pero también alcanzaron al Hospital Federico Cantoni de Pocito , al Hospital 25 de Mayo y al Hospital Marcial Quiroga .

En el Cantoni , el 29 de abril se realizó por primera vez en el sistema público provincial un reemplazo total de tobillo con osteotomía correctiva del calcáneo . La cirugía permitió tratar las secuelas de una fractura grave de pie y tobillo, con el objetivo de recuperar la movilidad de la articulación. El paciente evolucionó favorablemente .

En el Rawson , el equipo de traumatología infantojuvenil realizó por primera vez dos osteotomías periacetabulares de Ganz para tratar la displasia de cadera en niños . Estuvieron a cargo del especialista invitado Martín D’Elía junto con el equipo local, que recibió capacitación directa. La técnica permite evitar un reemplazo de cadera y prevenir una artrosis prematura.

Otro hito fue una cirugía láser intrafetal , inédita en San Juan. La Unidad de Medicina Fetal intervino un embarazo gemelar con secuencia TRAP , una anomalía poco frecuente que ponía en riesgo la vida del bebé en desarrollo. Con una fibra óptica guiada por ecografía se logró ocluir el flujo sanguíneo anómalo y el embarazo pudo continuar su evolución.

El hospital también consolidó su programa de cirugías neonatales, que resuelve patologías cardiovasculares, digestivas y malformaciones congénitas en bebés prematuros, incluso de muy bajo peso. Entre ellas, el cierre quirúrgico del ductus arterioso, reconstrucciones por atresia de esófago y duodeno, cirugías de hernias diafragmáticas y corrección de gastrosquisis y onfalocele. Una de las claves es que las operaciones se hacen dentro de la propia unidad de Neonatología: en lugar de trasladar a bebés de 500 o 700 gramos, el equipo quirúrgico va hasta donde están internados, con un espacio acondicionado y tecnología como la incubadora Giraffe, que mantiene la estabilidad térmica y el soporte respiratorio. Así se reducen los riesgos del traslado.

Por su parte, el Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga recibió la acreditación de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica (SACT), que certifica estándares de calidad, seguridad y formación. Fue creado hace apenas un año y medio y es el único de su especialidad en el sistema público provincial.

En el área cardiovascular, el Departamento de Electrofisiología del Rawson concretó tres ablaciones complejas por primera vez en la salud pública provincial. Dos fueron ablaciones de venas pulmonares para tratar la fibrilación auricular con el sistema Farapulse de campo pulsado, y la tercera abordó una arritmia ventricular mediante mapeo electroanatómico y radiofrecuencia. Los pacientes permanecen sin arritmias y el avance amplía las prestaciones para personas sin obra social.

También hubo novedades en donación de órganos y tejidos. El Hospital 25 de Mayo realizó su primera ablación de córneas con un equipo propio de diez profesionales, en su mayoría enfermeros, capacitados por el INAISA. Fue la primera vez que se completó todo el proceso de procuración en el interior provincial, y fortalece el camino hacia su futura calificación como Hospital Donante.

Además, el Hospital Marcial Quiroga concretó su primer operativo de donación multiorgánica, gracias al trabajo de la UHPROT, el INCUCAI y el INAISA. La ablación se realizó en los quirófanos del hospital y permitió la procuración de múltiples órganos para pacientes en lista de espera, entre ellos un receptor pediátrico.

Cada uno de estos hitos representa una oportunidad concreta para los pacientes y sus familias: evitar derivaciones, acceder a tratamientos oportunos, recuperar funciones y mejorar la calidad de vida. Detrás de cada intervención hay equipos médicos, enfermeros, técnicos e instrumentadores que se capacitan y trabajan de manera coordinada para que los hospitales sanjuaninos sigan alcanzando nuevos niveles de complejidad.