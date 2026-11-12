Estiman que el río San Juan alcanzará los 200 m³/s y evalúan abrir los descargadores de los diques: es casi 10 veces más que en las épocas de sequía

El aumento de los caudales de los ríos sanjuaninos encendió las alarmas de las autoridades provinciales. La acumulación de nieve en la cordillera y las temperaturas elevadas aceleraron el deshielo, provocando un importante incremento del volumen de agua que llega a los principales cauces . Frente a este escenario, el director de Hidráulica, José María Ginestar, advirtió que el sistema está trabajando cerca de sus límites operativos y que no se descarta utilizar los descargadores de fondo de los diques.

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Durante una entrevista en Radio Sarmiento, el funcionario explicó que las obras de mitigación están soportando alrededor de 200 metros cúbicos por segundo en determinados escenarios de crecida, un volumen que representa entre dos y tres veces los niveles que habitualmente transportaban esos cauces durante los últimos años.

Para entender este volumen, es casi 10 veces más que los registros estivales de pleno verano en épocas de sequía

"El río se está comportando de una manera preocupante", reconoció Ginestar, quien puso especial atención en la situación de Calingasta, donde se registraron olas de hasta un metro y medio en sectores en los que el río golpea contra sus márgenes.

El crecimiento de los caudales fue significativo durante las últimas semanas. Según detalló Ginestar, hace aproximadamente 15 días el río San Juan transportaba unos 40 metros cúbicos por segundo. Actualmente, el promedio podría superar los 120 m³/s durante esta semana, con posibilidades de alcanzar picos de hasta 200 m³/s si continúan las condiciones actuales.

El incremento también se observa en otros cursos de agua. En una de las cuencas del río Jáchal, que anteriormente aportaba alrededor de 6 m³/s, llegó a registrar valores de entre 4 y 20 m³/s.

El director de Hidráulica explicó que la provincia atraviesa una etapa especialmente delicada por la combinación de grandes reservas de nieve y temperaturas que favorecen el derretimiento. A esto se suma la posibilidad de precipitaciones en la montaña, que podrían provocar crecidas repentinas en cauces que habitualmente no presentan circulación de agua.

Calingasta, uno de los sectores que más preocupa

Uno de los puntos que concentra la atención de los equipos técnicos está ubicado en el río San Juan, a la altura del kilómetro 101 de la ruta hacia Calingasta.

En ese sector se observaron olas de entre un metro y un metro y medio, un comportamiento que modifica las condiciones habituales del cauce y genera dificultades para realizar mediciones precisas.

Ginestar explicó que el fenómeno afecta el funcionamiento del aforador, una estructura que cuenta con una vagoneta metálica suspendida de un cable de acero y que permite efectuar controles sobre el río.

El movimiento del agua y los cambios en el perfil del fondo obligan a actualizar las mediciones para determinar con precisión el volumen que circula. De todas maneras, aclaró que existen otros puntos de control que permiten mantener el seguimiento de los caudales.

La preocupación también alcanza a las defensas construidas en Calingasta, especialmente en la zona del Matadero. Según reconoció el funcionario, las obras de mitigación están enfrentando condiciones exigentes y todavía no responden a un proyecto integral basado en estudios de toda la cuenca, sino que son intervenciones destinadas a disminuir los riesgos.

Caracoles: podrían utilizar los descargadores

Otro de los aspectos que genera preocupación es la capacidad de los embalses para recibir los aportes extraordinarios de agua.

Ginestar explicó que un caudal sostenido de 150 m³/s durante 24 horas puede provocar que el nivel del dique Caracoles aumente aproximadamente un metro. Ese valor representa el máximo de crecimiento diario contemplado en los manuales de operación.

Cuando los aportes superan ese umbral, los responsables del sistema deben evaluar otras herramientas para regular el embalse, entre ellas la utilización de las turbinas y la apertura de los descargadores de fondo.

Por ahora, Hidráulica no activó ese mecanismo en Caracoles, aunque mantiene bajo evaluación la posibilidad de hacerlo si los caudales continúan aumentando.

La eventual liberación de mayores volúmenes de agua podría generar complicaciones aguas abajo. Entre los sectores que requieren especial atención se encuentra el tramo entre Punta Negra y Quebrada de Ullum, particularmente la calle Las Moras, que podría quedar intransitable ante determinadas maniobras de descarga.

También evalúan descargas en Cuesta del Viento

La situación del río Jáchal y de la cuenca que llega hasta el dique Cuesta del Viento, en Iglesia, también forma parte del monitoreo de las autoridades.

Ginestar señaló que están evaluando la utilización de los mecanismos de descarga ante el incremento de los aportes. En ese sentido, destacó que se logró recuperar el funcionamiento del descargador de fondo de Cuesta del Viento, que llevaba un tiempo fuera de servicio y cuya puesta nuevamente en funcionamiento demandó más de un año de trabajos.

Actualmente, el embalse recibe alrededor de 20 m³/s, mientras que el sistema de riego utiliza aproximadamente 8 m³/s.

La disponibilidad de esa herramienta representa una alternativa importante para administrar los volúmenes de agua que ingresan al dique durante esta etapa de mayores aportes.