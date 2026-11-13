Emiten alerta por tormentas intensas y hasta 80 mm de lluvia para este viernes y sábado

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió un parte oficial advirtiendo por el ingreso de un frente de tormentas que afectará a la provincia entre la noche de este viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de noviembre. Ante la severidad del pronóstico, el organismo difundió una serie de medidas preventivas y recordó las líneas de emergencia disponibles.

Según el detalle meteorológico, para la noche de este viernes rige una alerta amarilla, caracterizada por lluvias y tormentas aisladas -algunas localmente fuertes- que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional . Para esta etapa se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Sin embargo, el fenómeno cobrará mayor intensidad hacia la madrugada del sábado 14 de noviembre, momento en el que entrará en vigencia una alerta naranja para los departamentos de Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil. En estas zonas s e esperan tormentas fuertes a localmente severas, con ráfagas intensas, granizo de diversos tamaños y lluvias abundantes que dejarían acumulados de entre 40 y 80 milímetros.

Ante cualquier eventualidad o situación de riesgo, las autoridades recordaron que la población debe comunicarse de inmediato a las líneas gratuitas 103 (Protección Civil) o 911 (Emergencias).

Desde el organismo provincial solicitaron extremar los cuidados tanto en los hogares como al momento de circular:

En el hogar: Revisar y limpiar techos, desagües y bajadas de agua; retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados (especialmente productos tóxicos como herbicidas o insecticidas); no sacar la basura; cerrar aberturas y resguardar a las mascotas. Además, se aconseja desenchufar artefactos eléctricos, usar calzado aislante, higienizar con una taza de lavandina cada 15 litros de agua y tener listo un kit familiar de emergencia (botiquín, linterna, radio, documentación, agua mineral, alimentos enlatados y ropa seca).

En la vía pública y al conducir: Evitar la circulación innecesaria y no transitar por calles inundadas ni obstruir acequias o alcantarillas. Quienes deban manejar tienen que hacerlo con luces bajas encendidas, mayor distancia de frenado y velocidad reducida. También se recomienda consumir únicamente agua hervida o embotellada y descartar medicamentos que hayan tenido contacto con agua de inundación.

Ante la caída de granizo: Permanecer a resguardo y mantener la calma, prestando especial atención a niños, adultos mayores y mascotas. Si el fenómeno sorprende al volante, no se debe frenar de golpe ni detener la marcha por completo, sino bajar la velocidad y continuar con precaución, recordando que los cristales laminados de los vehículos están preparados para trizarse sin desprenderse hacia el interior. Una vez finalizada la tormenta, verificar el estado de techos, ventanas y cañerías.