El Gobierno informó cómo se puede pagar el boleto de RedTulum en San Juan: todas las alternativas disponibles

El Gobierno de San Juan informó cuáles son las distintas alternativas disponibles para pagar el boleto en las 122 líneas provinciales de RedTulum . El sistema permite viajar sin depender exclusivamente de la tarjeta SUBE y mantiene el mismo valor del pasaje sin importar el método elegido.

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Desde el Ministerio de Gobierno explicaron que los nuevos medios de pago funcionan mediante los validadores instalados en las unidades. Entre las opciones aparecen las tarjetas bancarias sin contacto , dispositivos con tecnología NFC y códigos QR generados desde aplicaciones financieras.

También aclararon que la incorporación de estas herramientas no elimina la SUBE, que continúa funcionando tanto en su versión física como digital y sigue siendo necesaria para determinados pasajeros que reciben beneficios.

El Gobierno provincial señaló que todas estas modalidades están habilitadas en las líneas de jurisdicción provincial de RedTulum .

Relojes inteligentes con NFC vinculados a una tarjeta compatible.

Celulares con NFC , siempre que tengan asociada alguna de las tarjetas habilitadas.

Tarjetas de débito, crédito o prepagas Visa y Mastercard que cuenten con tecnología sin contacto.

Cómo pagar con tarjeta, celular o reloj inteligente

Para utilizar una tarjeta bancaria o un dispositivo con NFC, el pasajero debe primero informar su destino al chofer.

Luego debe acercar la tarjeta, el celular o el reloj inteligente al sector del validador ubicado debajo de la pantalla, identificado con la indicación “Acercá tu tarjeta”.

Una vez registrada correctamente la operación, el boleto queda abonado de la misma manera que con una SUBE.

Cómo pagar el colectivo con código QR

En el caso de elegir un código QR, el procedimiento cambia ligeramente:

Indicar el destino al chofer.

Ingresar a la aplicación bancaria o billetera digital habilitada.

Generar el código QR correspondiente.

Mostrarlo frente a la cámara ubicada en la parte inferior del validador.

El sistema procesa la operación directamente desde la aplicación utilizada para realizar el pago.

¿El boleto cuesta más si se paga con tarjeta o QR?

No. Según informó el Gobierno, el precio del boleto es el mismo independientemente del medio de pago elegido.

Sin embargo, los usuarios pueden consultar las promociones particulares de sus bancos o billeteras digitales, ya que algunas plataformas ofrecen reintegros o beneficios para viajes en transporte público, sujetos a condiciones y topes establecidos por cada entidad.

Quiénes deben seguir utilizando la tarjeta SUBE

Hay pasajeros que necesitan continuar pagando exclusivamente con SUBE para conservar los beneficios asignados.

Esto alcanza principalmente a:

Estudiantes que cuentan con el Boleto Escolar Gratuito.

Docentes incluidos en el beneficio provincial.

Personas alcanzadas por la Tarifa Social Federal .

Usuarios que tengan otros beneficios otorgados por el Estado nacional asociados a su SUBE.

En estos casos, utilizar otro método de pago podría impedir que se aplique automáticamente la bonificación correspondiente.

En qué líneas de RedTulum funcionan los nuevos medios de pago

Las alternativas están disponibles en las 122 líneas de jurisdicción provincial que forman parte de RedTulum.

Entre ellas se encuentran las líneas 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, las series 100, 200, 300 y 400, además de servicios como 501, 502, 503, 504, 505, 560, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 803, 808, A, B, C, D, E, TEO y TNS, entre otras.

La habilitación de estas modalidades busca ampliar las opciones disponibles al momento de subir al colectivo, mientras que la SUBE continuará operativa para todos los pasajeros y seguirá siendo el medio necesario para quienes tengan descuentos o gratuidades asociados.