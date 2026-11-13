RedTulum cambia el recorrido de seis líneas: cuáles son y por dónde pasarán

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Línea 4: circulará por avenida Rawson, Las Heras, 25 de Mayo, España, avenida Libertador y nuevamente avenida Rawson, para luego retomar su recorrido habitual. En otro tramo pasará por Ruta Nacional 40, Centenario, Tucumán, Monseñor Distéfano, Mendoza y Oro.
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Línea 402: incorporará el recorrido por Nueva Argentina, Cipolletti, 25 de Mayo, Tambor de Tacuarí, nuevamente Nueva Argentina y Díaz, antes de retomar su trayecto habitual.
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Línea 403: partirá desde la Terminal de Ómnibus y pasará por Avellaneda, General Paz, Estados Unidos, Santa Fe, avenida Rioja, avenida Libertador, Salta, Neuquén, Díaz Vélez, Patagonia, Maradona, Vitaz, Centenario, Cipolletti, Rivadavia, Colón, Corrientes, Hipólito Yrigoyen, Mendoza, Aberastain y Mitre, entre otras calles, antes de regresar a la Terminal.
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Línea 404: también tendrá como punto de partida la Terminal de Ómnibus y circulará por Avellaneda, General Paz, Estados Unidos, Santa Fe, avenida Rioja, avenida Libertador, General Acha, Juan Jufré, Mendoza, Rodríguez, Salta, Hipólito Yrigoyen, Maradona, Colón, Cipolletti, Centenario, Patagonia, Neuquén, Cortínez, España, Aberastain y Mitre.
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Línea 406: modificará parcialmente su trayecto por avenida Benavídez, Tucumán, Juan Jufré, avenida Libertador, avenida Rawson, Santa Fe, avenida Rioja, General Acha y Cereceto, para luego continuar por su recorrido habitual.
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Línea 460: pasará por avenida Libertador, Pueyrredón, Avellaneda, Santa Fe, avenida Rioja y nuevamente avenida Libertador antes de retomar su trayecto habitual.
Los nuevos recorridos fueron definidos luego de evaluar tanto la cobertura actual como la necesidad de acercar el servicio a distintos puntos de referencia y zonas de circulación cotidiana para los usuarios.