    • 13 de noviembre de 2026 - 13:17

    RedTulum cambia el recorrido de seis líneas: cuáles son y por dónde pasarán

    Las modificaciones alcanzan a las líneas 4, 402, 403, 404, 406 y 460. Los cambios incluyen nuevas calles y conexiones con barrios, escuelas, hospitales, zonas comerciales y el microcentro.

    Las modificaciones incorporan nuevas calles y conexiones con barrios, escuelas, hospitales, zonas comerciales y el microcentro.

    Las modificaciones incorporan nuevas calles y conexiones con barrios, escuelas, hospitales, zonas comerciales y el microcentro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    RedTulum implementará cambios parciales en los recorridos de seis líneas de colectivos, luego de una serie de relevamientos técnicos realizados sobre distintos sectores del Gran San Juan. Las modificaciones alcanzarán a las líneas 4, 402, 403, 404, 406 y 460.

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    Red Tulum.

    Una por una, las líneas de colectivos de RedTulum que cambian su recorrido desde este sábado

    Según informó el sistema de transporte, las propuestas surgieron a partir de un trabajo de la Dirección de Coordinación de RedTulum junto con las empresas prestadoras. Para definir los nuevos trayectos se analizaron sugerencias de usuarios, reclamos recibidos por canales oficiales y relevamientos realizados directamente en territorio.

    El estudio también contempló la necesidad de mejorar la conexión de distintos barrios con hospitales, municipios, escuelas, instituciones, centros comerciales y el microcentro, además de otros puntos de interés como clínicas, plazas, cementerios e iglesias.

    En la zona central también se evaluaron las características de las calles y la cantidad de líneas que circulan por cada sector, con el objetivo de determinar cuáles son las vías más adecuadas para el desplazamiento de los colectivos.

    Estas son las seis líneas que cambian su recorrido

    • Línea 4: circulará por avenida Rawson, Las Heras, 25 de Mayo, España, avenida Libertador y nuevamente avenida Rawson, para luego retomar su recorrido habitual. En otro tramo pasará por Ruta Nacional 40, Centenario, Tucumán, Monseñor Distéfano, Mendoza y Oro.

    • Línea 402: incorporará el recorrido por Nueva Argentina, Cipolletti, 25 de Mayo, Tambor de Tacuarí, nuevamente Nueva Argentina y Díaz, antes de retomar su trayecto habitual.

    • Línea 403: partirá desde la Terminal de Ómnibus y pasará por Avellaneda, General Paz, Estados Unidos, Santa Fe, avenida Rioja, avenida Libertador, Salta, Neuquén, Díaz Vélez, Patagonia, Maradona, Vitaz, Centenario, Cipolletti, Rivadavia, Colón, Corrientes, Hipólito Yrigoyen, Mendoza, Aberastain y Mitre, entre otras calles, antes de regresar a la Terminal.

    • Línea 404: también tendrá como punto de partida la Terminal de Ómnibus y circulará por Avellaneda, General Paz, Estados Unidos, Santa Fe, avenida Rioja, avenida Libertador, General Acha, Juan Jufré, Mendoza, Rodríguez, Salta, Hipólito Yrigoyen, Maradona, Colón, Cipolletti, Centenario, Patagonia, Neuquén, Cortínez, España, Aberastain y Mitre.

    • Línea 406: modificará parcialmente su trayecto por avenida Benavídez, Tucumán, Juan Jufré, avenida Libertador, avenida Rawson, Santa Fe, avenida Rioja, General Acha y Cereceto, para luego continuar por su recorrido habitual.

    • Línea 460: pasará por avenida Libertador, Pueyrredón, Avellaneda, Santa Fe, avenida Rioja y nuevamente avenida Libertador antes de retomar su trayecto habitual.

    Los nuevos recorridos fueron definidos luego de evaluar tanto la cobertura actual como la necesidad de acercar el servicio a distintos puntos de referencia y zonas de circulación cotidiana para los usuarios.

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