RedTulum cambia el recorrido de seis líneas: cuáles son y por dónde pasarán

Las modificaciones alcanzan a las líneas 4, 402, 403, 404, 406 y 460. Los cambios incluyen nuevas calles y conexiones con barrios, escuelas, hospitales, zonas comerciales y el microcentro.

Las modificaciones incorporan nuevas calles y conexiones con barrios, escuelas, hospitales, zonas comerciales y el microcentro.

RedTulum implementará cambios parciales en los recorridos de seis líneas de colectivos, luego de una serie de relevamientos técnicos realizados sobre distintos sectores del Gran San Juan. Las modificaciones alcanzarán a las líneas 4, 402, 403, 404, 406 y 460.

Según informó el sistema de transporte, las propuestas surgieron a partir de un trabajo de la Dirección de Coordinación de RedTulum junto con las empresas prestadoras. Para definir los nuevos trayectos se analizaron sugerencias de usuarios, reclamos recibidos por canales oficiales y relevamientos realizados directamente en territorio.

El estudio también contempló la necesidad de mejorar la conexión de distintos barrios con hospitales, municipios, escuelas, instituciones, centros comerciales y el microcentro, además de otros puntos de interés como clínicas, plazas, cementerios e iglesias.

En la zona central también se evaluaron las características de las calles y la cantidad de líneas que circulan por cada sector, con el objetivo de determinar cuáles son las vías más adecuadas para el desplazamiento de los colectivos.