Inés Gutiérrez volvió a la gloria en Mar del Plata y es campeona Iberoamericana

No fue un año fácil para Inés Gutiérrez . Las lesiones, las caídas y algunos sueños truncos, le complicaron el panorama pero llegó noviembre y en Mar del Plata, la biker sanjuanina tuvo su momento de revancha. Tras el duro golpe sufrido en el tradicional Trasmontaña que la dejó al margen de los Juegos Suramericanos, Inés Gutiérrez volvió con todo a las pistas. Y en Mar del Plata se coronó campeona Iberoamericana.

En este mismo 2026 también había logrado el campeonato nacional de XCO y un segundo puesto en los 90 kilómetros del Desafío Río Pinto, consolidándose como una de las principales referentes del MTB argentino.

La ciclista sanjuanina completó una rehabilitación impecable en un mes y medio y ya demostró su vigencia en el Desafío del Atuel en General Alvear, Mendoza, donde probó sensaciones y ratificó su gran forma física.

Superar semejante impacto exigió disciplina, trabajo intensivo y fortaleza mental. La propia Inés remarcó el proceso que le permitió volver a competir en tiempo récord: 'El golpe en el Trasmontaña fue fuertísimo y dolía quedar fuera de los Juegos Suramericanos a tan poco del inicio, pero el objetivo principal era sanar bien para volver con la cabeza firme. Volver a correr en General Alvear fue un paso sumamente positivo para seguir sumando ritmo'.

Y claro, llegó Mar del Plata y para Inés fue ese momento que tanto quería vivir. El viernes, Inés fue por lo que había trabajado: su especialidad el XCO. Logró el triunfo y lo disfrutó: 'Era lo que quería. Me había preparado para esta especialidad y sentía siempre buenas sensaciones como para lograrlo. Se dio y ahora, a disfrutar de un cierre de año diferente e intenso'. Y claro, llegó Mar del Plata y para Inés fue ese momento que tanto quería vivir. El viernes, Inés fue por lo que había trabajado: su especialidad el XCO. Logró el triunfo y lo disfrutó: 'Era lo que quería. Me había preparado para esta especialidad y sentía siempre buenas sensaciones como para lograrlo. Se dio y ahora, a disfrutar de un cierre de año diferente e intenso'.

Pero el sábado, Inés tuvo acción y en el Short Track, la sanjuanina terminó en la tercera posición. El cierre de este fin de semana será este domingo cuando Inés sea parte del Cross Country Maratón (XCM) donde buscará el protagonismo nuevamente.

EL CAMPEONATO

El Campeonato Panamericano e Iberoamericano de MTB 2026 (enmarcado en el Mar del Plata Bike Fest Internacional) se disputa desde el 13 al 15 de noviembre de 2026 en el circuito de Laguna de los Padres, Mar del Plata. El certamen cuenta con el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la organización de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO) junto con la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA), reuniendo a más de 200 ciclistas de 10 países.

El cronograma de actividades comenzó el viernes y se extenderá hasta el domingo. El viernes se disputaron las pruebas de Cross Country Olímpico correspondientes al Campeonato Panamericano Máster XCO y al inicio del Campeonato Iberoamericano XCO, además de categorías del Abierto Argentino.

Este sábado, continuó la actividad del Campeonato Iberoamericano XCO para categorías Junior, Sub 23 y Élite, sumado a las competencias de Cross Country Short Track (XCC) y la fecha coronación del Abierto Argentino.

Para el domingo, el cierre del evento presenta el Campeonato Panamericano de Cross Country Maratón (XCM) en el trazado de Laguna de los Padres.