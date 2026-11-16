Con Tristán Suárez y Deportivo Madryn a la espera de definiciones, ocho equipos buscan el último pasaje a la Liga Profesional 2027.

Reducido de la Primera Nacional: definidos los cruces de cuartos de final por el segundo ascenso

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El Reducido de la Primera Nacional ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final para determinar al segundo equipo que ascenderá a la Liga Profesional. Tras una intensa jornada de definiciones, quedaron conformadas las cuatro llaves que determinarán qué equipos continuarán en la lucha por llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

🏆⚔️ DEFINIDOS LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL DEL REDUCIDO



• Tristán Suárez 🆚 Gimnasia y Tiro (S)

• Atlanta 🆚 Ciudad Bolívar

• Morón 🆚 Colón

• Deportivo Madryn 🆚 Gimnasia (J)



⚠️ Se juega IDA y VUELTA, con VENTAJA DEPORTIVA para el que define de LOCAL. pic.twitter.com/1l4Ors5KWV — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 16, 2026 La principal novedad será la incorporación de Tristán Suárez, que tras perder la final por el primer ascenso ante Godoy Cruz, tendrá una nueva oportunidad. El conjunto de Buenos Aires se medirá con Gimnasia y Tiro de Salta, protagonista de una de las sorpresas al eliminar a Ferro.

Los octavos de final arrojaron resultados emocionantes y varias definiciones ajustadas. Ferro quedó afuera ante Gimnasia y Tiro de Salta por 1-0, mientras que Atlanta empató con Estudiantes de Buenos Aires y avanzó por ventaja deportiva. El partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú fue suspendido a los 81 minutos cuando el equipo patagónico ganaba 3-1, y su resolución queda en manos del Tribunal de Disciplina.

Los detalles de los cruces para tristán suárez Los cruces de cuartos de final, que se disputarán en series de ida y vuelta, quedaron establecidos de la manera siguiente: Atlanta enfrentará a Ciudad de Bolívar, Deportivo Morón se medirá con Colón de Santa Fe, y Tristán Suárez se cruzará con Gimnasia y Tiro de Salta. La cuarta llave, entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy, está sujeta a la resolución del Tribunal de Disciplina.

Los equipos mejor ubicados en la tabla general tendrán ventaja deportiva en estas instancias, definiendo como locales. Esto significa que en caso de igualdad en el resultado global tras los dos encuentros, avanzarán a las semifinales. El ganador del reducido acompañará a Godoy Cruz, que ya aseguró su regreso a Primera División al adjudicarse el primer ascenso.