Conmoción en el fútbol argentino: murió un juvenil que había sido operado tras un golpe en la cabeza

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Abel Gamarra Núñez , un joven futbolista que se desempeñaba en las divisiones inferiores de FC Ezeiza y también formaba parte del plantel de futsal de Nueva Estrella . El jugador había sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante un encuentro frente a Muñiz y, debido a la gravedad de la lesión, tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

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La noticia fue comunicada por Nueva Estrella a través de sus redes sociales, donde despidieron al juvenil con un emotivo mensaje. "Siempre estarás presente. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones", expresaron desde la institución, que además anunció la suspensión de sus actividades por duelo.

Según informó el sitio Sábado Gol, Núñez sufrió el traumatismo el viernes , mientras disputaba un partido correspondiente a la quinta categoría de las inferiores de FC Ezeiza ante Muñiz.

Luego del episodio, desde su club habían informado que el futbolista atravesaba un delicado estado de salud y que había tenido que ser operado. "Está atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica", habían comunicado, al tiempo que convocaron a la comunidad futbolística a sumarse a una cadena de oración por su recuperación.

La muerte del joven también tuvo repercusiones en el futsal. El encuentro que Nueva Estrella debía disputar este domingo por la noche frente a Argentinos Juniors fue suspendido en señal de duelo.

Desde la institución de La Paternal expresaron sus condolencias a través de las redes sociales: "La Asociación Atlética Argentinos Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, jugador de Nueva Estrella. Acompañamos al club, a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento. El partido a disputarse esta noche queda suspendido".

Por su parte, desde la comunidad de hinchas de Nueva Estrella también le dedicaron unas sentidas palabras al futbolista: "Una noticia que nos parte al medio a todos, te vamos a extrañar Paraguay querido".

La partida de Abel generó conmoción en las instituciones y entre quienes compartían con él la pasión por el fútbol, que hoy lo despiden con tristeza.