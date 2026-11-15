Desamparados goleó en San Luis: le ganó 3 a 1 a Defensores de Belgrano y es finalista

Con goles de Garro, Goria y Ramírez, el Víbora venció 3 a 1 en San Luis y cerró la serie con un global de 7 a 1 para meterse en la final de Cuyo.

Sportivo Desamparados sigue haciendo historia y alimentando su ilusión de ascenso. Este domingo, el conjunto sanjuanino derrotó por 3 a 1 a Defensores de Belgrano de Justo Daract en el imponente estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, y selló su clasificación a la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El Víbora volvió a demostrar su poderío y, después del 4-0 conseguido en el partido de ida, cerró la serie con un aplastante 7 a 1 en el resultado global.

El equipo dirigido por Mauricio Del Cero tuvo una primera parte demoledora. Apenas habían transcurrido 10 minutos cuando Tomás Garro abrió el marcador y comenzó a encaminar otra tarde soñada para el conjunto puyutano. La ventaja no hizo más que potenciar al equipo sanjuanino, que encontró rápidamente los caminos para lastimar a su rival.

A los 24 minutos, Franco Goria estiró la diferencia y, apenas siete minutos después, Cristian Ramírez apareció para marcar el tercer tanto de Desamparados. En poco más de media hora, el Víbora ya ganaba 3 a 0 y dejaba prácticamente sentenciada la historia de la serie.

El conjunto puntano consiguió descontar a los 38 minutos de la primera etapa, cuando Martín Baigorria convirtió para Defensores de Belgrano. Sin embargo, el tanto no modificó el rumbo de una eliminatoria que tenía al equipo sanjuanino como claro dominador.

La victoria en San Luis representa mucho más que un nuevo paso deportivo. Desamparados, que recientemente cortó una sequía de 35 años sin títulos anuales en el fútbol sanjuanino, volvió a demostrar que está preparado para competir por objetivos importantes a nivel nacional.