Godoy Cruz regresó a Primera División tras vencer 3 a 1 a Tristán Suárez

El Tomba se impuso en Córdoba con goles de Burgos, Rodríguez y Pino, ante un estadio colmado. Tras el descenso, consiguió el regreso a la máxima categoría.

Godoy Cruz consiguió el objetivo que fue a buscar a Córdoba: derrotó por 3 a 1 a Tristán Suárez y selló su regreso a la Primera División del fútbol argentino. En una final disputada este domingo por la tarde en el estadio Julio César Villagra, ante un público colmado, el equipo mendocino se impuso con autoridad y celebró un ascenso que marca su vuelta a la máxima categoría.

El Tomba construyó la victoria con los goles de Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino. Para el conjunto bonaerense había descontado Marcos Enrique, aunque no le alcanzó para cambiar el destino de una definición que terminó con festejo mendocino.

El conjunto mendocino abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Esteban Burgos puso el 1 a 0. La ventaja le permitió manejar el desarrollo, aunque Tristán Suárez encontró la igualdad parcial a los 39 minutos por intermedio de Marcos Enrique.

Sin embargo, Godoy Cruz reaccionó rápidamente y volvió a ponerse arriba a los 31 minutos de la primera etapa, con el tanto de Axel Rodríguez. Ya en el complemento, a los 22 minutos, Martín Pino marcó el tercer gol y le dio mayor tranquilidad al equipo mendocino para afrontar el tramo final.

La definición también tuvo una expulsión: Agustín Baldi, de Tristán Suárez, vio la tarjeta roja a los 41 minutos del segundo tiempo y dejó a su equipo con diez jugadores.