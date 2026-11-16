Atlanta Hawks remonta 22 puntos y vence a Milwaukee Bucks en una nueva jornada de la NBA

Los Atlanta Hawks protagonizaron una notable remontada al borrar una desventaja de 22 puntos en el segundo cuarto para vencer a los Milwaukee Bucks por 113 a 106. El equipo visitante demostró resiliencia para imponerse en un partido disputado.

La victoria se cimentó en las actuaciones de Nickeil Alexander-Walker y CJ McCollum, ambos con 20 puntos, y Onyeka Okongwu, quien aportó 16 puntos y 11 rebotes. Jalen Johnson contribuyó con 14 puntos y 11 rebotes, mientras que Corey Kispert sumó 14 unidades saliendo desde la banca.

Los Hawks, que llegaban de dos derrotas consecutivas, lograron así su octava victoria de la temporada para ubicarse con un récord de 8-6. El equipo demostró carácter al sobreponerse a un marcador adverso y asegurar el triunfo como visitante.

Para los Milwaukee Bucks , el resultado agrava su delicada situación, sumando su décima derrota consecutiva y extendiendo su racha negativa a 1-13. Este inicio de temporada se convierte en el peor de la franquicia en 52 años, remontándose a la campaña 1974-75.

La última vez que Milwaukee consiguió una victoria fue el 26 de octubre contra los Indiana Pacers. La racha de derrotas más larga en la historia de la franquicia se remonta a la temporada 1995-96, con 15 partidos consecutivos sin conocer el triunfo.

Los números del partido

En el encuentro, Kasparas Jakucionis lideró a los Bucks con 25 puntos, su máximo en carrera, seguido por Gary Trent Jr. con 18, Kyle Kuzma con 14 y Brayden Burries con 13. A pesar de estos esfuerzos individuales, el equipo no logró revertir el resultado adverso.

Milwaukee había comenzado el partido con un claro dominio, obteniendo una ventaja de 37-18 tras el primer cuarto. Sin embargo, los Hawks lograron recortar la diferencia y tomar una ligera ventaja de 55-53 al medio tiempo. En el tercer cuarto, Atlanta amplió su ventaja a 13 puntos, cerrando el parcial 87-80, una diferencia que supieron administrar en el último tramo del juego.