UPCN sufrió ante Monteros, pero ganó y estiró su invicto en la Superliga

Los Cóndores se impusieron por 3-2 en Morón y consiguieron su sexta victoria consecutiva. Cerraron el Tour 2 con puntaje ideal y siguen en lo más alto de la tabla.

UPCN tuvo que luchar hasta el final para cerrar el Tour 2 de la Superliga Argentina de Vóleibol con una nueva victoria. Este domingo, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, el conjunto sanjuanino derrotó por 3-2 a Monteros en un partido intenso y cambiante, que se definió en el tie-break. De esta manera, alcanzó su sexto triunfo consecutivo y conservó el liderazgo del campeonato.

Los parciales fueron 22-25, 25-18, 25-17, 23-25 y 15-13. Por primera vez en el torneo, Los Cóndores cedieron sets y encontraron una fuerte resistencia en el equipo tucumano, que logró incomodarlos especialmente con el saque y el contraataque.

Después de perder el primer parcial, UPCN reaccionó y se quedó con los dos siguientes. Sin embargo, Monteros volvió a meterse en partido al imponerse en el cuarto set y forzar la definición en el quinto.

El tie-break tuvo un cierre dramático. Monteros llegó a estar arriba 13-11, pero el equipo dirigido por Fabián Armoa respondió en el momento decisivo, recuperó terreno y dio vuelta el marcador para cerrar el parcial 15-13 y asegurar una victoria trabajada.

En el goleo del conjunto sanjuanino se destacaron León Meier, con 17 puntos, y Petar Premovic, con 16. El máximo anotador del encuentro fue el opuesto de Monteros, Maximiliano Geysels, quien terminó con 18 tantos.