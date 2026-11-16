UPCN sufrió ante Monteros, pero ganó y estiró su invicto en la Superliga

UPCN tuvo que luchar hasta el final para cerrar el Tour 2 de la Superliga Argentina de Vóleibol con una nueva victoria. Este domingo, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, el conjunto sanjuanino derrotó por 3-2 a Monteros en un partido intenso y cambiante, que se definió en el tie-break. De esta manera, alcanzó su sexto triunfo consecutivo y conservó el liderazgo del campeonato.
Los parciales fueron 22-25, 25-18, 25-17, 23-25 y 15-13. Por primera vez en el torneo, Los Cóndores cedieron sets y encontraron una fuerte resistencia en el equipo tucumano, que logró incomodarlos especialmente con el saque y el contraataque.
Después de perder el primer parcial, UPCN reaccionó y se quedó con los dos siguientes. Sin embargo, Monteros volvió a meterse en partido al imponerse en el cuarto set y forzar la definición en el quinto.
El tie-break tuvo un cierre dramático. Monteros llegó a estar arriba 13-11, pero el equipo dirigido por Fabián Armoa respondió en el momento decisivo, recuperó terreno y dio vuelta el marcador para cerrar el parcial 15-13 y asegurar una victoria trabajada.
En el goleo del conjunto sanjuanino se destacaron León Meier, con 17 puntos, y Petar Premovic, con 16. El máximo anotador del encuentro fue el opuesto de Monteros, Maximiliano Geysels, quien terminó con 18 tantos.
UPCN cerró el Tour 2 con puntaje ideal
Con este resultado, el equipo sanjuanino completó su participación en Morón con tres victorias en tres presentaciones, luego de superar a Vélez y Boca. Así, acumula seis triunfos en igual cantidad de partidos, mantiene su invicto y continúa como único líder de la Superliga.
La competencia tendrá continuidad del 26 al 29 de noviembre, cuando se dispute el Tour 3 en Rosario. Allí, UPCN se medirá con River Plate, Ciudad Vóley y Waiwen, con el objetivo de prolongar su racha positiva y defender la cima de la clasificación.
Síntesis
Monteros: Elías Longo, Maximiliano Geysels, Nahuel García, Nayuán Ruiz, Santiago Ruiz, Santiago Aulisi y José Díaz (líbero). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresaron: Gonzalo Pereyra, Joaquín Villarreal, Martino Moyano, Salvador Mansilla y Patricio Alderete.
UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bittar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro, León Meier, Federico Trucco y Tomás Ruiz (líberos). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Pablo Crer y Juan Simón Villarruel.
Parciales: 22-25, 25-18, 25-17, 23-25 y 15-13.
Estadio: Polideportivo Gorki Grana, Morón.