    • 16 de noviembre de 2026 - 07:26

    UPCN sufrió ante Monteros, pero ganó y estiró su invicto en la Superliga

    Los Cóndores se impusieron por 3-2 en Morón y consiguieron su sexta victoria consecutiva. Cerraron el Tour 2 con puntaje ideal y siguen en lo más alto de la tabla.

    UPCN.

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    UPCN tuvo que luchar hasta el final para cerrar el Tour 2 de la Superliga Argentina de Vóleibol con una nueva victoria. Este domingo, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, el conjunto sanjuanino derrotó por 3-2 a Monteros en un partido intenso y cambiante, que se definió en el tie-break. De esta manera, alcanzó su sexto triunfo consecutivo y conservó el liderazgo del campeonato.

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    Los parciales fueron 22-25, 25-18, 25-17, 23-25 y 15-13. Por primera vez en el torneo, Los Cóndores cedieron sets y encontraron una fuerte resistencia en el equipo tucumano, que logró incomodarlos especialmente con el saque y el contraataque.

    Después de perder el primer parcial, UPCN reaccionó y se quedó con los dos siguientes. Sin embargo, Monteros volvió a meterse en partido al imponerse en el cuarto set y forzar la definición en el quinto.

    El tie-break tuvo un cierre dramático. Monteros llegó a estar arriba 13-11, pero el equipo dirigido por Fabián Armoa respondió en el momento decisivo, recuperó terreno y dio vuelta el marcador para cerrar el parcial 15-13 y asegurar una victoria trabajada.

    En el goleo del conjunto sanjuanino se destacaron León Meier, con 17 puntos, y Petar Premovic, con 16. El máximo anotador del encuentro fue el opuesto de Monteros, Maximiliano Geysels, quien terminó con 18 tantos.

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    Con este resultado, el equipo sanjuanino completó su participación en Morón con tres victorias en tres presentaciones, luego de superar a Vélez y Boca. Así, acumula seis triunfos en igual cantidad de partidos, mantiene su invicto y continúa como único líder de la Superliga.

    La competencia tendrá continuidad del 26 al 29 de noviembre, cuando se dispute el Tour 3 en Rosario. Allí, UPCN se medirá con River Plate, Ciudad Vóley y Waiwen, con el objetivo de prolongar su racha positiva y defender la cima de la clasificación.

    Síntesis

    Monteros: Elías Longo, Maximiliano Geysels, Nahuel García, Nayuán Ruiz, Santiago Ruiz, Santiago Aulisi y José Díaz (líbero). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresaron: Gonzalo Pereyra, Joaquín Villarreal, Martino Moyano, Salvador Mansilla y Patricio Alderete.

    UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bittar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro, León Meier, Federico Trucco y Tomás Ruiz (líberos). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Pablo Crer y Juan Simón Villarruel.

    Parciales: 22-25, 25-18, 25-17, 23-25 y 15-13.

    Estadio: Polideportivo Gorki Grana, Morón.

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