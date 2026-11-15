El pocitano Rodrigo Díaz conquistó la 83ra edición de la Vuelta al Valle

El ciclismo sanjuanino volvió a celebrar de la mano de Rodrigo “Chingolo” Díaz , quien se consagró campeón de la 83ª edición de la Vuelta al Valle . El pedalista de Pocito, de 24 años, defendió con inteligencia la malla líder durante la última etapa y aseguró uno de los triunfos más importantes de su carrera, luego de seis jornadas de competencia.

Leo Cobarrubia repitió en otra etapa de la Vuelta al Valle y Rodrigo Díaz sigue al tope de la General

La definición se disputó en Allen , donde el pelotón afrontó la tradicional calesita de 11 vueltas, para completar un recorrido de 110 kilómetros , con largada y llegada frente a la Municipalidad. Fue un cierre exigente, en el que los equipos buscaron modificar el resultado de la clasificación general. El Club Ciclista Cerro Largo de Uruguay tuvo protagonismo y se mantuvo al frente durante buena parte de la carrera.

En el último giro, JC Competición y Shania consiguieron conectar con el grupo de punta. Allí, Leonardo Cobarrubia tuvo un remate contundente y se quedó con la victoria de la etapa, aunque su esfuerzo no fue suficiente para desplazar a Díaz del primer puesto de la general. El sanjuanino cruzó la meta dentro del pelotón de adelante y aseguró el título.

Cobarrubia superó en el sprint a Agustín Freysse , representante de la Agrupación 5 de Diciembre, mientras que Román Mastrangelo , también del equipo Shania, completó el podio del último parcial.

Díaz llegó a la jornada decisiva con una diferencia de más de 30 segundos sobre sus perseguidores, una ventaja que había conseguido a partir de una actuación sólida y regular a lo largo de la competencia.

El pocitano había terminado segundo en la primera etapa, disputada en Allen, y luego consiguió dos victorias consecutivas en Regina y El Cuy. En la cuarta jornada, que unió Cipolletti con Allen, optó por regular esfuerzos y no se involucró en la fuga. Sin embargo, volvió a mostrar su mejor versión en la quinta etapa, cuando se impuso en la exigente subida de las Tres Cruces, en Paso Córdoba.

Con tres etapas ganadas de las seis disputadas, el representante de JC Competición llegó al último día con una ventaja que supo administrar para quedarse con la clasificación general. El festejo fue junto a sus compañeros de equipo, en una consagración que tuvo un significado especial para el deporte de San Juan y, particularmente, para Pocito.

Clasificación general final

Rodrigo Díaz (JC Competición): 13:42:38.

Matías Cedeira (Agrupación 5 de Diciembre): a 32 segundos.

Anderson Maldonado (Cerro Largo): a 34 segundos.

Con este resultado, el “Chingolo” Díaz inscribió su nombre entre los ganadores de una de las competencias tradicionales del calendario ciclístico argentino y llevó nuevamente a Pocito a lo más alto del podio.