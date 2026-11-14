Vuelta al Valle: Rodrigo Díaz no perdona y acaricia la consagración

La 83ª edición de la Vuelta al Valle tuvo este sábado una quinta etapa de enorme exigencia, con 110 kilómetros de recorrido entre Allen y Tres Cruces. El sanjuanino Rodrigo Díaz, representante de JC Competición, volvió a demostrar su gran momento, consiguió su tercera victoria en lo que va de la competencia, bonificó y prácticamente acaricia la gloria en la definición de la Vuelta.

Leo Cobarrubia repitió en otra etapa de la Vuelta al Valle y Rodrigo Díaz sigue al tope de la General

De Allen a Tres Cruces, la quinta etapa de la Vuelta fue a todo o nada. Mañana se baja el telón y Díaz tiene todo para coronarse campeón.

La carrera tuvo distintos momentos de tensión. Cuando promediaba la etapa, una caída provocó que varios ciclistas perdieran ritmo y complicó a algunos competidores. Más adelante, a pocos kilómetros del final, el pelotón perseguidor logró alcanzar al grupo de punta, dejando todo abierto para una definición apasionante.

El desenlace llegó en la zona de Tres Cruces, luego de una subida que exigió al máximo a los corredores. Allí, Díaz encontró las fuerzas necesarias para lanzar su ataque y quedarse con la victoria.

Maldonado, intentó sostener el ritmo, pero no pudo seguirlo en el ascenso. Díaz aprovechó la oportunidad y cruzó primero la línea de llegada. Si mañana en la última etapa de la Vuelta su equipo lo cuida y no tiene ningún contratiempo, Díaz puede escribir su nombre en la historia grande la Vuelta al Valle.

EN SAN JUAN

Esta tarde, con punto de concentración frente al municipio de 9 de Julio, comenzará en San Juan la esperada Temporada de Ruta de la FCS con un circuito que recorrerá 120k en su totalidad. La organización de la prueba de Apertura del calendario es responsabilidad de la Unión Vecinal Manuel Belgrano y es la primera carrera de un calendario que terminará en marzo de 2027.

La carrera Apertura estuvo marcada por la polémica en algún momento porque la decisión de la Federación de instrumentar el permiso por carrera para los Libres, generó la fuirosa reacción de los organizadores del pelotón libre que condicionó a sus ciclistas remarcándoles que si corrían en Federados, no podrían volver a los Libres.