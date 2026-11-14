Turismo Carretera: Jonatan Castellano resurgió en Río Cuarto, Martínez larga en la 20º posición

Luego de 5 clasificaciones consecutivas lejos de la punta, en la que su posición promedio fue 20,2, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) volvió a ser protagonista en el Turismo Carretera y se quedó con la “pole position” en el renovado circuito del autódromo de Río Cuarto , de 3.725 metros de extensión, donde se lleva a cabo la 4ª y anteúltima fecha de la Copa de Oro 2026.

El sanjuanino Tobías Martínez, con Camaro, clasificó en la posición 20 con un tiempo de 1:21.266 a 0.308 del poleman.

Para Castellano, paradójicamente, esta “pole” coincide con la aplicación de una sanción de 5 puestos de recargo que la CAF de la ACTC le aplicó al “Pinchito” a raíz de la maniobra peligrosa en perjuicio de su compañero Marco Dianda (Dodge Challenger) en la Final de Rosario.

Castellano, que alista el Challenger en su taller de Lobería pero los fines de semana de carrera cuenta con la atención del Ramiro Galarza Racing, había sido el más veloz en el primer entrenamiento de esta 14ª fecha del campeonato 2026. Sin embargo, no había estado exento de problemas: en esa primera práctica pinchó un neumático, mientras que en la segunda -en la que quedó 13º- debió culminar su trabajo antes de tiempo debido a la rotura de un palier.

En la clasificación, no sólo no hubo inconvenientes que complicaran la labor del loberense sino que los problemas de algunos rivales, como la rotura del motor de José Manuel Urcera (Mercedes-Benz CLE 53), terminaron beneficiándolo, ya que la pista se ensució con el aceite del motor Cherokee del rionegrino. Así, Castellano alcanzó su 9ª “pole position” en 304 clasificaciones en Turismo Carretera y la primera desde el 30 de abril de 2023 en Concepción del Uruguay (su mejor clasificación este año había sido 3º en Rafaela).

“Estoy muy feliz porque cuesta mucho hacer la pole. Hoy disfrutamos del ‘1’ y mañana vamos a tratar de recuperarlo. La segunda vuelta fue fantástica. Desde que salimos a la pista, contamos con un gran auto, más allá de los problemas que tuvimos en los dos entrenamientos”, indicó Castellano, que deberá largar 2º en la 3ª serie, en Campeones Radio y AM590 Continental.

Otto Fritzler (Mercedes-Benz CLE 53), otro que había desarrollado su labor en los entrenamientos con algunos inconvenientes menores, quedó 2º a 0s230 de Castellano y clasificó en el “top 3” por 3ª fecha consecutiva. “Me voy conforme porque el auto mostró una evolución al momento de clasificar. Es positivo largar en la primera serie, esperemos que podamos aprovechar la condición de pista, ya que tendrá menor temperatura”, destacó el piloto del Maquin Parts Racing.

La actividad del Turismo Carretera en Río Cuarto se reanudará este domingo, con la realización de las series, previstas para las 10:55, 11:20 y 11:45, sobre un recorrido de 6 vueltas, de las cuales las últimas 5 son cronometradas.