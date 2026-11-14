    • 14 de noviembre de 2026 - 13:01

    Franco Colapinto busca sumar puntos en las últimas tres fechas de la Fórmula 1 2026

    El piloto argentino Franco Colapinto encara las últimas tres fechas de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el objetivo de volver a sumar puntos.

    Franco Colapinto compite por posiciones secundarias en la temporada 2026 de Fórmula 1.
    Franco Colapinto compite por posiciones secundarias en la temporada 2026 de Fórmula 1.

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    La temporada 2026 de la Fórmula 1 se acerca a su fin con solo tres Grandes Premios por disputarse. A pesar de que el título de pilotos y constructores ya están definidos a favor de Andrea Kimi Antonelli y Mercedes, respectivamente, la competencia continúa abierta en la lucha por las posiciones secundarias, cruciales para la planificación del próximo año.

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    Franco Colapinto, el piloto argentino que compite para Alpine, se encuentra en una etapa decisiva. El joven de 23 años intentará aprovechar estas últimas jornadas para sumar puntos, algo que no ha logrado desde el Gran Premio de España celebrado el 13 de septiembre, donde finalizó en la séptima posición.

    Las fechas restantes incluyen el Gran Premio de Las Vegas el 22 de noviembre, seguido por Qatar el 29 del mismo mes y el cierre de temporada en Abu Dhabi el 6 de diciembre. Estas carreras son la última oportunidad para que Colapinto mejore su posición en la tabla general y para que su escudería, Alpine, consolide su desempeño.

    La disputa por el segundo puesto en la máxima categoría

    Ya sin la presión por el campeonato principal, la batalla por el segundo lugar entre los pilotos se ha vuelto más reñida. Max Verstappen, de Red Bull, ha mostrado un fuerte rendimiento al ganar tres de las últimas cinco carreras, posicionándose como escolta de Antonelli. Su compañero en Mercedes, George Russell, se encuentra en tercer lugar, solo un punto por delante de Lewis Hamilton de Ferrari.

    En el campeonato de constructores, Ferrari tiene una sólida oportunidad de asegurar el segundo puesto, aventajando a Red Bull por 95 unidades. McLaren, que dominó las dos temporadas anteriores, se ubica en la cuarta posición, reflejando una disminución en su rendimiento general, especialmente por parte de Oscar Piastri, quien solo ha logrado dos podios en lo que va del año.

    Calendario y resultados parciales de la temporada actual

    La temporada 2026 ha visto diversas victorias y momentos destacados. George Russell (Mercedes) se impuso en Australia y Austria, mientras que Kimi Antonelli (Mercedes) cosechó triunfos en China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España. Lewis Hamilton (Ferrari) ganó en Barcelona-Catalunya, Charles Leclerc (Ferrari) en Gran Bretaña y Lando Norris (McLaren) se llevó la victoria en Hungría, Países Bajos y San Pablo. Max Verstappen (Red Bull) dominó en Bahréin (Malasia), Singapur, Ciudad de México y el GP de Estados Unidos en Austin, aunque la fuente indica un error de asignación para Austin. La GP de Arabia Saudita fue cancelada debido a la Guerra en Medio Oriente.

    Las próximas citas son: el GP de Las Vegas el 21 de noviembre a la 1 (hora argentina) en Las Vegas Strip; el GP de Qatar el 29 de noviembre a las 13 en Lusail; y el GP de Abu Dhabi el 6 de diciembre a las 10 en Yas Marina. La Fórmula 1 2026 entra así en su definición, donde cada punto cuenta para el futuro de los equipos y pilotos.

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