    • 14 de noviembre de 2026 - 13:08

    Gallardo consiguió su primera victoria en Ecuador: 2-0 a Costa Rica

    Marcelo Gallardo celebró su primer triunfo al mando de la selección al superar a Costa Rica en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

    Marcelo Gallardo sumó su primera victoria al frente de Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa.
    Marcelo Gallardo sumó su primera victoria al frente de Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa.

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    Marcelo Gallardo consiguió su primera victoria como director técnico de Ecuador al derrotar 2-0 a Costa Rica en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El encuentro marcó el debut del Muñeco dirigiendo en suelo ecuatoriano y sirvió para cortar una racha inicial que incluía dos empates y una derrota.

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    El equipo ecuatoriano mostró una mejora progresiva durante el partido, controlando las acciones y mostrando buenas intenciones de juego, según destacó el propio Gallardo. Este triunfo representa un impulso anímico importante para el equipo, que venía de una gira compleja por Asia.

    Los goles llegaron en momentos clave: Jordy Caicedo abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo tras una buena asistencia, y Moisés Caicedo sentenció el encuentro de penal a los 37 minutos del complemento, asegurando la victoria para los dirigidos por el ex técnico de River.

    Marcelo gallardo celebra su primer éxito con ecuador

    El entrenador se mostró satisfecho con el desempeño del equipo y la respuesta del público ecuatoriano, que aguardaba esta primera victoria. "Esperemos que el martes, en Guayaquil, podamos seguir concretando lo bueno que dimos en este partido", señaló Gallardo, ya pensando en el próximo compromiso ante Bolivia.

    Esta victoria se da en la previa del partido que jugará Costa Rica contra Argentina, próximo rival de la Albiceleste. Los Ticos buscarán revertir su imagen tras caer ante Ecuador, un equipo que, bajo la dirección de Gallardo, empieza a mostrar señales de crecimiento.

    El desempeño de los jugadores y las bajas de costa rica

    En el partido contra Costa Rica, además de los goleadores, se destacaron Piero Hincapié por su asistencia a Jordy Caicedo y la titularidad de jugadores como Angelo Preciado y Hernán Galíndez. Por el lado de Costa Rica, el partido dejó dos lesionados y una expulsión: Diego Mesén fue expulsado por una fuerte patada, lo que lo dejará fuera del encuentro ante Argentina.

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