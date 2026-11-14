    • 14 de noviembre de 2026 - 11:55

    Los Pumas se recuperaron en el Nations Championship: le ganaron 19-14 a Italia en Génova

    El equipo de Felipe Contepomi, que venía de perder ante Irlanda, se impuso de manera ajustada ante los dirigidos por Gonzalo Quesada. El próximo sábado enfrentará a Francia en París.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Pumas le ganaron 19-14 a Italia este sábado en Génova. El seleccionado argentino logró recuperarse luego de la derrota por 42-12 sufrida el fin de semana pasado ante Irlanda en Dublín. El encuentro se disputó en el estadio Luigi Ferraris.

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    El compromiso marcó la segunda presentación del conjunto de Felipe Contepomi en la recta final del Nations Championship de rugby.

    La gira continuará en Francia, donde jugará el 21 de noviembre, y tendrá su cierre durante el fin de semana de finales que se disputará en Twickenham, Londres, entre el 27 y el 29.

    No fue una gran presentación del conjunto de Felipe Contepomi, que empezó perdiendo y logró empatar antes del descanso. Ya en la segunda parte logró revertir el marcador, pero Italia se acercó y estuvo en posición de ataque hasta el último segundo del partido. El elenco sudamericano sufrió para llevarse la victoria.

    Los tries de Los Pumas fueron de Bautista Bernasconi, Rodrigo Isgró y Mateo Carreras, en tanto que hubo dos conversiones de Tomás Albornoz.

    “El equipo tuvo mucho carácter, pero hay muchas cosas para mejorar”, dijo Contepomi una vez finalizado el encuentro. Y agregó: “Siento un orgullo enorme por estos chicos, tuvimos ‘viento en contra’ y esta vez lo sufrimos sobrellevar mejor”.

    Italia, dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, extendió su mal momento tras haber caído hace una semana ante Sudáfrica por 66-7 en Turín.

    De esta manera, Argentina mantiene su holgada ventaja en el historial: de los 25 enfrentamientos disputados, Los Pumas ganaron 19, perdieron cinco y empataron el restante.

    Los Pumas, además, estiraron su buena racha en Génova, donde tiene tres victorias en la misma cantidad de presentaciones. Los anteriores triunfos habían sido por 39-22 en 2005 y luego por 20-18 en 2014.

    Los Pumas usaron una camiseta en homenaje a los campeones del mundo de 1986

    Los Pumas llamaron la atención en la previa de su partido ante Italia al salir al campo de juego con una camiseta especial. La indumentaria fue diseñada como tributo a la Selección argentina de fútbol que conquistó el Mundial de México 1986, uno de los hitos más importantes de la historia deportiva del país.

    La casaca, denominada Gala Home, lleva la firma de Le Coq Sportif, la misma marca que vistió al equipo dirigido por Carlos Bilardo y liderado por Diego Maradona durante aquella Copa del Mundo.

    El seleccionado de rugby compartió la iniciativa en sus redes sociales y explicó el significado de este cambio de vestimenta. “Celeste cielo. Blanco historia. A 40 años de la gloria del ’86, Los Pumas cambian por única vez sus rayas horizontales por las verticales en un homenaje que celebra la memoria, el orgullo y el legado de una generación”, publicó la cuenta oficial del equipo en X.

    Cómo sigue la agenda de partidos de Los Pumas

    • 21 de noviembre a las 17.10 en París: Los Pumas vs. Francia
    • 27, 28 y 29 de noviembre: fin de semana de finales, en Twickenham, Londres

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