Chiqui Tapia defiende su gestión en la AFA y critica el planteo de River

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, defendió su gestión y cuestionó los planteos de River Plate sobre los arbitrajes.

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Claudio Chiqui Tapia rompió el silencio en un diálogo con América TV para defender su gestión al frente de la AFA, en medio de tensiones con River Plate y críticas de Stefano Di Carlo. Tapia se refirió a las sospechas en torno al arbitraje y se mostró irónico ante las causas judiciales que enfrenta.

El titular de la AFA planteó que si se tratara de discutir su gestión, no recibiría el apoyo de los clubes para ser reelegido. "Desde hace nueve años que soy presidente de la AFA y la Selección es la que más títulos ganó", afirmó, defendiendo los formatos de torneo que buscan generar igualdad entre los clubes, incluso aquellos que antes se sentían con menos posibilidades.

Tapia cuestionó las críticas vertidas por Di Carlo, presidente de River, indicando que "cuando hablás a través de los micrófonos, no es constructivo". Propuso que las discusiones se lleven a cabo en el ámbito correspondiente, señalando que el formato actual del torneo fue modificado por reclamo de los propios clubes que buscaban una mayor paridad deportiva.

Chiqui Tapia responde a las críticas y al torneo Ante las afirmaciones de que "están arruinando el fútbol argentino", Tapia respondió que "cada uno puede decir lo que quiera". Aclaró que él no critica a las instituciones porque se considera un presidente "presidencialista" que defiende a todos los clubes por igual, sin importar si piensan como él. "Yo tengo que conducir con el apoyo de todos los clubes", enfatizó, recordando que River tiene una vicepresidencia dentro de la estructura de la AFA.

Tapia defendió la competitividad de los torneos argentinos comparándolos con ligas europeas como la española, donde las diferencias de puntos entre los primeros y el resto son significativamente mayores. "Llegamos a la última fecha con tres equipos con chances de ser campeón", señaló, contrastando con la situación de la liga española donde "el primero le saca 40 puntos al que desciende".