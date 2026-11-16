    • 16 de noviembre de 2026 - 11:53

    Tras el golpe ante Uruguay, Scaloni mueve el equipo: los cambios que prepara Argentina ante Costa Rica

    La Selección cerrará el año este martes en Córdoba y el DT analiza variantes en todas las líneas. Dos jugadores podrían debutar y Nico Paz cambiaría de posición.

    Argentina viene de caer 2-1 ante Uruguay en La Bombonera y cerrará frente a Costa Rica su calendario internacional de 2026.

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    El entrenador había anticipado los cambios apenas terminó el encuentro en La Bombonera. “El martes haremos algunos cambios”, aseguró, aunque también aclaró que algunos titulares podrían repetir porque pretende darles continuidad a los jóvenes y evitar modificar por completo la estructura de un partido a otro.

    El amistoso tendrá además un valor especial dentro de esta nueva etapa de la Albiceleste: será el segundo encuentro desde el retiro de Lionel Messi y el último compromiso internacional del año. Scaloni aprovechará la noche cordobesa para seguir observando alternativas y empezar a darle forma a una base que ya mira hacia los próximos desafíos.

    Nico Paz podría retrasarse y aparecer Prestianni

    Una de las principales modificaciones se produciría en el mediocampo. Nicolás Paz, que ante Uruguay arrancó como parte del ataque junto a Julián Álvarez y Thiago Almada, podría retroceder algunos metros y desempeñarse cerca de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Ese movimiento liberaría un lugar en el frente ofensivo para Gianluca Prestianni, mientras que Matías Soulé y Franco Mastantuono también aparecen entre las variantes que maneja Scaloni.

    Julián Álvarez, en principio, continuaría como la referencia central del ataque argentino. La intención del cuerpo técnico es seguir probando a Paz en diferentes sectores del campo. Scaloni considera que los futbolistas necesitan acumular minutos juntos para entender movimientos y sociedades que difícilmente puedan desarrollarse únicamente durante los entrenamientos.

    Scaloni también prepara cambios en la defensa

    La última línea podría mostrar varias caras nuevas respecto del equipo que cayó frente a Uruguay. Agustín Giay aparece como alternativa para reemplazar a Gonzalo Montiel en el lateral derecho, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega compiten por el sector izquierdo. En el centro de la defensa, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez tienen posibilidades de mantenerse.

    Gerónimo Rulli aparece inicialmente como candidato para continuar en el arco, aunque el cuerpo técnico también evaluará si Emiliano “Dibu” Martínez está en condiciones de regresar. La actuación defensiva ante Uruguay dejó algunos puntos para revisar. Scaloni evitó dramatizar por la derrota, pero reconoció que el equipo todavía debe ganar funcionamiento y pidió paciencia con futbolistas que recién empiezan a sumar rodaje en esta nueva etapa del seleccionado.

    Anselmino y Troilo esperan su oportunidad para debutar

    El partido contra Costa Rica también podría dejar dos estrenos con la camiseta de la Selección mayor. Aaron Anselmino y Mariano Troilo son los únicos jugadores de la convocatoria que todavía no sumaron minutos en el equipo absoluto. Anselmino, defensor de Chelsea de 21 años, atravesó diferentes problemas musculares que limitaron su continuidad en Europa.

    Troilo, de 23 y surgido de Belgrano, se afianzó en Parma y ya había integrado anteriormente una convocatoria de la Selección, aunque todavía no consiguió debutar. Scaloni dejó abierta la puerta para ambos. El entrenador remarcó que quiere brindar oportunidades a quienes comienzan su recorrido internacional, pero sin transformar permanentemente todo el equipo y buscando darles respaldo dentro de una estructura más estable.

    La probable formación de Argentina ante Costa Rica

    Aunque el equipo todavía no está confirmado, la formación que se perfila tiene varias modificaciones respecto del viernes: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé.

    Scaloni brindará una conferencia de prensa este lunes desde las 16 y posteriormente dirigirá, a las 18, el último entrenamiento antes del amistoso. Allí podría despejar algunas de las dudas que todavía mantiene sobre el once inicial.

    A qué hora juega Argentina y quién será el árbitro

    El encuentro entre Argentina y Costa Rica comenzará este martes 17 de noviembre a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el segundo y último amistoso de la actual ventana internacional. El brasileño Bruno Arleu será el árbitro principal, acompañado por Luanderson Lima y Nailton de Souza como asistentes.

    Flavio de Souza será el cuarto árbitro, mientras que Rodrigo Guarizo estará a cargo del VAR y Pablo Goncalves será el AVAR. Argentina buscará cerrar el año con una recuperación después del 2-1 sufrido ante Uruguay, pero para Scaloni el encuentro también servirá como otro banco de pruebas en una etapa que recién comienza a tomar forma sin su histórico número 10.

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