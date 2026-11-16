    • 16 de noviembre de 2026 - 10:06

    Godoy Cruz vuelve a Primera y Mendoza tendrá tres equipos en la elite tras 50 años

    Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y regresó a la Primera División, permitiendo que Mendoza cuente con tres equipos en la elite.

    Godoy Cruz vuelve a Primera y Mendoza tendrá tres equipos en la elite tras 50 años

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    Luego de apenas una temporada en la Primera Nacional, Godoy Cruz selló su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino tras imponerse por 3-1 a Tristán Suárez en Córdoba. La victoria significará para Mendoza una particularidad histórica: por primera vez desde 1974, la provincia contará con tres equipos de manera simultánea en la Primera División.

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    El ascenso del Tomba, además de la alegría para sus hinchas, modificará el panorama del fútbol nacional. Según recordó el estadígrafo Silvio Maverino, el primer antecedente de tres clubes mendocinos en la máxima categoría se remonta al Torneo Nacional de 1974, cuando participaron San Martín, Godoy Cruz y Huracán de San Rafael.

    Esta vez, la particularidad será que los tres representantes de Mendoza en Primera provendrán exclusivamente de la capital provincial. Además del recién ascendido Godoy Cruz, la provincia ya cuenta con Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, que culminaron el 2026 en cuarto y decimoséptimo lugar de la tabla general respectivamente.

    Godoy Cruz campeón y la gran definición del ascenso

    El camino del Tomba hacia la Primera División no estuvo exento de dificultades. Tras 36 partidos en la fase regular de la Primera Nacional, el equipo mendocino cosechó 19 victorias, nueve empates y ocho derrotas, logrando alcanzar la cima del certamen solo en la última jornada. Protagonizó una infartante definición mano a mano contra Ferro en el Grupo A, donde necesitó ganar su encuentro y que su rival no lo hiciera, definiéndose ambas situaciones en los minutos finales.

    Exactamente un año después de haber descendido tras empatar 1-1 ante Deportivo Riestra, Godoy Cruz, dirigido técnicamente por Pablo De Muner, venció con suficiencia a Tristán Suárez con goles de Esteban Burgos (de penal), Axel Rodríguez y Martín Pino. Con esta victoria, el club jugará su temporada número 19 en la Primera División.

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