El arquero de España ninguneó a la Selección argentina tras perder con Inglaterra

La derrota de España ante Inglaterra por 3-2 en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones dejó una frase que generó polémica. Después del encuentro, el arquero Unai Simón elogió al conjunto inglés y lo ubicó entre los mejores del mundo, en una declaración que fue interpretada como una minimización del seleccionado argentino.

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En diálogo con RTVE, el futbolista del Athletic Club reconoció la superioridad de los dirigidos por Thomas Tuchel y explicó que la diferencia estuvo principalmente en el aspecto físico y en la intensidad con la que jugaron los ingleses.

“Han sido mejores que nosotros. Hay que reconocerlo y asumirlo”, expresó el arquero, que luego profundizó su análisis y dejó la frase que encendió el debate.

“ Inglaterra era una selección con la que podía darse el caso, porque en mi opinión creo que es la segunda mejor selección del mundo . Aunque el ranking FIFA no lo diga, creo que el nivel que tienen es comparable al nuestro”, afirmó Simón.

La referencia generó repercusiones porque Argentina aparece por encima de Inglaterra en el ranking FIFA , mientras que España ocupa el primer puesto. De esta manera, aunque el arquero no mencionó directamente a la Albiceleste, sus palabras fueron interpretadas como una comparación indirecta con el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La derrota que terminó con una histórica racha de España

El partido se disputó en el estadio Metropolitano de Madrid y marcó el final de una prolongada serie de partidos sin derrotas para el seleccionado español. Inglaterra se impuso 3-2 y dejó a España en el segundo puesto del grupo A3.

El equipo visitante consiguió una ventaja de tres goles gracias a los tantos de Harry Kane, Ben White y Ezri Konsa. España reaccionó en el tramo final con las conquistas de Mikel Oyarzabal, de penal, y Nico Williams, pero no pudo alcanzar el empate.

Simón reconoció que perder era una posibilidad que podía aparecer ante un rival de esa jerarquía, aunque lamentó el resultado. También consideró que la derrota puede servir para corregir errores antes de los próximos compromisos.

“Duele por perder, pero lo bueno es que perder aquí te da la oportunidad de poder seguir en cuartos de final, de corregir muchos errores y que en marzo no ocurra lo mismo”, señaló.

El elogio de Unai Simón al Dibu Martínez

En los últimos días, el arquero español también había hablado sobre Emiliano “Dibu” Martínez, con quien compartió un momento después de la final del Mundial 2026, en la que España venció a Argentina.

Simón contó que el arquero argentino se acercó a felicitarlo y le dio un abrazo tras el partido. Según relató, ese gesto modificó la percepción que tenía sobre el marplatense fuera del campo de juego.

“El Dibu es un portero muy diferente a mí”, expresó, antes de destacar sus condiciones físicas, sus reflejos y su capacidad para atajar.

Además, reconoció que antes lo asociaba con una personalidad provocadora durante la competencia, pero que el encuentro después de la final lo sorprendió para bien. “Me pareció muy buena persona y tuvo un muy buen gesto conmigo, al menos personalmente”, concluyó.