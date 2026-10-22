Cómo saber si alguien está usando tu red WiFi sin tu permiso y cómo bloquearlo

Ver que los videos se detienen para cargar o que las páginas tardan demasiado en abrir es una de las mayores frustraciones en el hogar. En muchas ocasiones, la lentitud del servicio de internet no se debe a un problema de la empresa proveedora, sino a vecinos o desconocidos enganchados a tu red Wi-Fi. Detectar a estos usuarios no autorizados es fundamental para proteger la velocidad del servicio y la seguridad de tus datos personales.
Los peligros de tener intrusos en tu red hogareña
Más allá del consumo indeseado de ancho de banda que ralentiza las descargas y el streaming, que un desconocido acceda a tu Wi-Fi representa un riesgo de seguridad severo. Al estar dentro de la misma red local, un usuario con conocimientos técnicos podría rastrear tu tráfico de navegación o acceder a dispositivos compartidos, como carpetas de computadoras e impresoras.
El método rápido para detectar y expulsar intrusos
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Descargar una app de escaneo: instalá una aplicación gratuita de auditoría de redes (como Fing, disponible para Android e iOS).
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Escanear la red: conectate a tu Wi-Fi y presioná el botón de escaneo para desplegar la lista completa de dispositivos conectados.
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Identificar tus equipos: revisá los nombres de las marcas de celulares, Smart TV y computadoras de tu familia. Si ves un dispositivo desconocido, tenés un intruso.
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La solución definitiva: ingresá a la página de administración de tu módem (escribiendo la dirección IP en el navegador) y cambiá la contraseña del Wi-Fi.
Al cambiar la clave del módem, todos los dispositivos conectados se desconectarán automáticamente de inmediato, obligando a ingresar la nueva contraseña.