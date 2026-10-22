    • 22 de octubre de 2026 - 22:02

    Cómo saber si alguien está usando tu red WiFi sin tu permiso y cómo bloquearlo

    La lentitud repentina de la conexión puede deberse a intrusos conectados a tu módem. Una app gratuita permite identificarlos en segundos.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ver que los videos se detienen para cargar o que las páginas tardan demasiado en abrir es una de las mayores frustraciones en el hogar. En muchas ocasiones, la lentitud del servicio de internet no se debe a un problema de la empresa proveedora, sino a vecinos o desconocidos enganchados a tu red Wi-Fi. Detectar a estos usuarios no autorizados es fundamental para proteger la velocidad del servicio y la seguridad de tus datos personales.

    Leé además

    por que deberias borrar la memoria cache de whatsapp hoy mismo

    Por qué deberías borrar la memoria caché de WhatsApp hoy mismo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el boton secreto de google maps para saber donde estacionaste el auto

    El botón secreto de Google Maps para saber dónde estacionaste el auto

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los peligros de tener intrusos en tu red hogareña

    Más allá del consumo indeseado de ancho de banda que ralentiza las descargas y el streaming, que un desconocido acceda a tu Wi-Fi representa un riesgo de seguridad severo. Al estar dentro de la misma red local, un usuario con conocimientos técnicos podría rastrear tu tráfico de navegación o acceder a dispositivos compartidos, como carpetas de computadoras e impresoras.

    El método rápido para detectar y expulsar intrusos

    • Descargar una app de escaneo: instalá una aplicación gratuita de auditoría de redes (como Fing, disponible para Android e iOS).

    • Escanear la red: conectate a tu Wi-Fi y presioná el botón de escaneo para desplegar la lista completa de dispositivos conectados.

    • Identificar tus equipos: revisá los nombres de las marcas de celulares, Smart TV y computadoras de tu familia. Si ves un dispositivo desconocido, tenés un intruso.

    • La solución definitiva: ingresá a la página de administración de tu módem (escribiendo la dirección IP en el navegador) y cambiá la contraseña del Wi-Fi.

    Al cambiar la clave del módem, todos los dispositivos conectados se desconectarán automáticamente de inmediato, obligando a ingresar la nueva contraseña.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    que es el modo lectura del navegador y por que deberias usarlo para leer diarios

    Qué es el "modo lectura" del navegador y por qué deberías usarlo para leer diarios

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el truco para escuchar videos de youtube con la pantalla del celular apagada

    El truco para escuchar videos de YouTube con la pantalla del celular apagada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    como liberar espacio en google fotos antes de que se llene tu almacenamiento gratis

    Cómo liberar espacio en Google Fotos antes de que se llene tu almacenamiento gratis

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por que recomiendan apagar la ubicacion por gps del celular cuando salis de casa

    Por qué recomiendan apagar la ubicación por GPS del celular cuando salís de casa

    Por Redacción Diario de Cuyo