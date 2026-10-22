Cómo saber si alguien está usando tu red WiFi sin tu permiso y cómo bloquearlo

Ver que los videos se detienen para cargar o que las páginas tardan demasiado en abrir es una de las mayores frustraciones en el hogar. En muchas ocasiones, la lentitud del servicio de internet no se debe a un problema de la empresa proveedora, sino a vecinos o desconocidos enganchados a tu red Wi-Fi. Detectar a estos usuarios no autorizados es fundamental para proteger la velocidad del servicio y la seguridad de tus datos personales.