El "modo avión": por qué deberías activarlo si querés cargar el celular en la mitad de tiempo

Una función pensada para los vuelos comerciales se transforma en el mejor aliado para apurar la carga de la batería cuando tenés poco tiempo.

Estar por salir de casa y notar que la batería del celular está en un crítico 15% es un clásico motivo de desesperación. Aunque los cargadores rápidos actuales aceleraron los tiempos de carga, existe un truco de software muy sencillo que reduce notablemente el tiempo que el teléfono necesita estar conectado al tomacorriente: activar el "modo avión" durante la carga.

Por qué el celular carga más rápido sin conexiones activas Incluso cuando la pantalla del teléfono está apagada sobre la mesa, el dispositivo continúa realizando un consumo de energía constante en segundo plano. Las antenas buscan señales de red móvil, el Wi-Fi escanea conexiones, la ubicación por GPS se actualiza y la antena Bluetooth consume recursos. Al activar el modo avión, se cortan de golpe todas las transmisiones inalámbricas, permitiendo que toda la corriente proveniente del cargador se destine de forma exclusiva a llenar la batería.