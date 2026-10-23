El "modo avión": por qué deberías activarlo si querés cargar el celular en la mitad de tiempo

Estar por salir de casa y notar que la batería del celular está en un crítico 15% es un clásico motivo de desesperación. Aunque los cargadores rápidos actuales aceleraron los tiempos de carga, existe un truco de software muy sencillo que reduce notablemente el tiempo que el teléfono necesita estar conectado al tomacorriente: activar el "modo avión" durante la carga.
Por qué el celular carga más rápido sin conexiones activas
Incluso cuando la pantalla del teléfono está apagada sobre la mesa, el dispositivo continúa realizando un consumo de energía constante en segundo plano. Las antenas buscan señales de red móvil, el Wi-Fi escanea conexiones, la ubicación por GPS se actualiza y la antena Bluetooth consume recursos. Al activar el modo avión, se cortan de golpe todas las transmisiones inalámbricas, permitiendo que toda la corriente proveniente del cargador se destine de forma exclusiva a llenar la batería.
Cómo maximizar la velocidad de carga en situaciones de emergencia
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Activar el modo avión: deslizá el panel de control de tu teléfono y tocá el ícono del avión antes de conectar el cable.
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No usar el teléfono mientras carga: encender la pantalla consume casi la mitad de la energía que entra por el cable.
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Cargar directo a la pared: evitá los puertos USB de computadoras o televisores, ya que entregan un amperaje muy bajo comparado con el enchufe de pared.
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Retirar la funda rígida: si el teléfono se calienta durante la carga, la velocidad disminuye por seguridad térmica.
Con este pequeño truco, lograrás sumar un porcentaje considerable de batería en apenas 15 o 20 minutos antes de salir de tu hogar.