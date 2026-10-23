El atajo secreto para enviarle un mensaje de WhatsApp a alguien sin agendar su número

Cada vez que necesitamos coordinar una compra, solicitar un presupuesto o comunicarnos con un servicio técnico por WhatsApp, la aplicación nos obliga a guardar el número de teléfono en la libreta de contactos del celular para poder iniciar la conversación. Esto llena la agenda de números desconocidos que luego quedan olvidados y que pueden acceder a tu foto de perfil o estados. Existe un método oficial y rápido para chatear directo sin agregar a nadie a tu agenda.