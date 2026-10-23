    • 23 de octubre de 2026 - 00:00

    El atajo secreto para enviarle un mensaje de WhatsApp a alguien sin agendar su número

    Evitá llenar tu libreta de contactos con números temporales de vendedores o repartidores usando este enlace oficial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cada vez que necesitamos coordinar una compra, solicitar un presupuesto o comunicarnos con un servicio técnico por WhatsApp, la aplicación nos obliga a guardar el número de teléfono en la libreta de contactos del celular para poder iniciar la conversación. Esto llena la agenda de números desconocidos que luego quedan olvidados y que pueden acceder a tu foto de perfil o estados. Existe un método oficial y rápido para chatear directo sin agregar a nadie a tu agenda.

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    El enlace de acceso directo directo de WhatsApp

    WhatsApp cuenta con una herramienta oficial llamada API de WhatsApp (o "Clic para chatear") diseñada para crear enlaces directos hacia cualquier número telefónico activo. Al abrir este enlace en el navegador del celular, la aplicación procesa la solicitud e inicia la ventana de chat de forma automática sin requerir que el número esté registrado en tus contactos.

    Cómo crear la ruta directa en dos simples pasos

    • Abrir el navegador: ingresá a Chrome, Safari o tu navegador preferido en el teléfono.

    • Escribir la dirección: en la barra de direcciones escribí exactamente: [https://wa.me/](https://wa.me/) seguido del código de país y el número (sin el signo +, sin ceros ni guiones).

    • Ejemplo para Argentina: para el número de San Juan 2641234567, deberías escribir: [https://wa.me/5492641234567](https://wa.me/5492641234567).

    • Abrir el chat: presioná "Ir" o Enter y tocá el botón verde que dice "Continuar al chat".

    Este truco es ideal para mantener tu privacidad resguardada y la libreta de contactos impecable, evitando compartir tu foto con personas ocasionales.

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