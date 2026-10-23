Por qué no deberías acostarte a dormir inmediatamente después de cenar

Respetar la brecha de tiempo entre la comida y el descanso nocturno previene el reflujo, la acidez y favorece un sueño reparador.

Cenar tarde e irse a la cama de inmediato es un hábito sumamente extendido debido a las rutinas laborales extensas. Sin embargo, acostar el cuerpo en posición horizontal con el estómago lleno interrumpe la mecánica natural del sistema digestivo. Médicos gastroenterólogos advierten que este hábito es el principal causante de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), ardor de estómago y despertares nocturnos por pesadez.

La gravedad a favor de tu digestión Durante la digestión, el estómago produce ácido clorhídrico y enzimas para descomponer los alimentos. Cuando estamos de pie o sentados, la gravedad ayuda a mantener los ácidos en el estómago. Al acostarnos en posición horizontal, la presión del contenido gástrico empuja el esfínter esofágico inferior, permitiendo que la acidez suba hacia el esófago y cause irritación o ardor.