Por qué no deberías acostarte a dormir inmediatamente después de cenar

Cenar tarde e irse a la cama de inmediato es un hábito sumamente extendido debido a las rutinas laborales extensas. Sin embargo, acostar el cuerpo en posición horizontal con el estómago lleno interrumpe la mecánica natural del sistema digestivo. Médicos gastroenterólogos advierten que este hábito es el principal causante de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), ardor de estómago y despertares nocturnos por pesadez.
La gravedad a favor de tu digestión
Durante la digestión, el estómago produce ácido clorhídrico y enzimas para descomponer los alimentos. Cuando estamos de pie o sentados, la gravedad ayuda a mantener los ácidos en el estómago. Al acostarnos en posición horizontal, la presión del contenido gástrico empuja el esfínter esofágico inferior, permitiendo que la acidez suba hacia el esófago y cause irritación o ardor.
Recomendaciones para una cena digestiva y saludable
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Espaciado de horas: cenar por lo menos 2 a 3 horas antes de acostarse para permitir el vaciado gástrico parcial.
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Cenas livianas: evitar alimentos ricos en grasas saturadas, fritos, picantes, chocolates o alcohol por la noche.
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Dormir sobre el lado izquierdo: si sufrís de acidez, dormir recostado sobre el costado izquierdo reduce el reflujo por la anatomía del estómago.
Adoptar este margen de tiempo no solo evitará las molestias digestivas, sino que permitirá que tu cuerpo destine la energía nocturna al descanso y no a una digestión pesada.