Qué es la "regla 20-20-20" y cómo evita la fatiga ocular frente a las computadoras

Pasar la jornada laboral frente al monitor de la computadora para luego continuar mirando el televisor o el teléfono genera un desgaste severo en nuestra visión. La fatiga visual digital (síndrome del usuario de computadora) se manifiesta a través de ojo seco, ardor, visión borrosa y cefaleas tensionales al final del día. Oftalmólogos de todo el mundo recomiendan aplicar la regla ergonómica del 20-20-20, la técnica más efectiva para relajar la musculatura ocular.
Por qué se secan y cansan los ojos frente a una pantalla
Al fijar la vista en una pantalla encendida a corta distancia, el número de parpadeos por minuto disminuye de forma drástica: pasamos de parpadear unas 18 veces por minuto a solo 5 o 6 veces. Esto rompe la película lagrimal que lubrica el ojo, resecando la córnea. A su vez, el músculo ciliar permanece contraído constantemente para enfocar de cerca.
Cómo aplicar la regla 20-20-20 en tu rutina diaria
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Cada 20 minutos: configurá una alarma o acostúmbrate a hacer una pausa breve en el trabajo.
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Mira a 20 pies (6 metros): desvía la mirada de la pantalla y enfocá cualquier objeto distante (una ventana, un cuadro, un árbol afuera).
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Durante 20 segundos: mantené la vista en ese punto lejano parpadeando suavemente para permitir que la película lagrimal vuelva a cubrir la superficie del ojo.
Esta pausa de solo 20 segundos permite que el músculo ciliar se relaje por completo, previniendo la miopización temporal y el agotamiento visual al terminar el trabajo.