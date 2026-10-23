Qué es la "regla 20-20-20" y cómo evita la fatiga ocular frente a las computadoras

Una pausa micro-estructurada protege tus ojos del sequedad, el cansancio y el dolor de cabeza causado por pantallas.

Pasar la jornada laboral frente al monitor de la computadora para luego continuar mirando el televisor o el teléfono genera un desgaste severo en nuestra visión. La fatiga visual digital (síndrome del usuario de computadora) se manifiesta a través de ojo seco, ardor, visión borrosa y cefaleas tensionales al final del día. Oftalmólogos de todo el mundo recomiendan aplicar la regla ergonómica del 20-20-20, la técnica más efectiva para relajar la musculatura ocular.

Por qué se secan y cansan los ojos frente a una pantalla Al fijar la vista en una pantalla encendida a corta distancia, el número de parpadeos por minuto disminuye de forma drástica: pasamos de parpadear unas 18 veces por minuto a solo 5 o 6 veces. Esto rompe la película lagrimal que lubrica el ojo, resecando la córnea. A su vez, el músculo ciliar permanece contraído constantemente para enfocar de cerca.