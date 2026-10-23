Por qué es tan importante tomar un vaso de agua apenas te levantás

Mientras dormimos, el cuerpo continúa respirando, sudando y realizando procesos metabólicos esenciales sin recibir ningún tipo de aporte de líquidos. Por esa razón, al despertar nos encontramos en un estado fisiológico de deshidratación leve. Aunque muchos corren directamente a la pava a preparar el primer café o mate, médicos y especialistas en nutrición destacan que el primer gesto del día debería ser beber un vaso de agua templada, una rutina simple que transforma el rendimiento del organismo.
Lo que le sucede a tu cuerpo al rehidratarte en ayunas
Ingerir agua con el estómago vacío envía una señal de activación instantánea al sistema digestivo. El agua limpia el tracto gastrointestinal de toxinas y residuos metabólicos, estimula el movimiento peristáltico de los intestinos para facilitar la evacuación matutina y pone en marcha el metabolismo celular.
Beneficios comprobados de beber agua al despertar
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Mejora el rendimiento cognitivo: combate la neblina mental y la fatiga matinal, ya que el cerebro hidratado funciona con mayor agilidad.
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Cuida los riñones: ayuda a diluir las sales y minerales acumulados en la vejiga durante la noche.
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Prepara el estómago: estimula las mucosas gástricas antes de recibir los alimentos sólidos del desayuno.
La recomendación es tomar un vaso de 250 a 300 ml de agua a temperatura ambiente o tibia (no helada) antes de consumir café, infusiones o alimentos sólidos.