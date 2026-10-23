Por qué es tan importante tomar un vaso de agua apenas te levantás

Mientras dormimos, el cuerpo continúa respirando, sudando y realizando procesos metabólicos esenciales sin recibir ningún tipo de aporte de líquidos. Por esa razón, al despertar nos encontramos en un estado fisiológico de deshidratación leve. Aunque muchos corren directamente a la pava a preparar el primer café o mate, médicos y especialistas en nutrición destacan que el primer gesto del día debería ser beber un vaso de agua templada, una rutina simple que transforma el rendimiento del organismo.