    • 23 de octubre de 2026 - 14:40

    Por qué es tan importante tomar un vaso de agua apenas te levantás

    Tras 8 horas de ayuno nocturno, rehidratar el organismo activa el metabolismo, la digestión y la concentración matutina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mientras dormimos, el cuerpo continúa respirando, sudando y realizando procesos metabólicos esenciales sin recibir ningún tipo de aporte de líquidos. Por esa razón, al despertar nos encontramos en un estado fisiológico de deshidratación leve. Aunque muchos corren directamente a la pava a preparar el primer café o mate, médicos y especialistas en nutrición destacan que el primer gesto del día debería ser beber un vaso de agua templada, una rutina simple que transforma el rendimiento del organismo.

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    Ingerir agua con el estómago vacío envía una señal de activación instantánea al sistema digestivo. El agua limpia el tracto gastrointestinal de toxinas y residuos metabólicos, estimula el movimiento peristáltico de los intestinos para facilitar la evacuación matutina y pone en marcha el metabolismo celular.

    Beneficios comprobados de beber agua al despertar

    • Mejora el rendimiento cognitivo: combate la neblina mental y la fatiga matinal, ya que el cerebro hidratado funciona con mayor agilidad.

    • Cuida los riñones: ayuda a diluir las sales y minerales acumulados en la vejiga durante la noche.

    • Prepara el estómago: estimula las mucosas gástricas antes de recibir los alimentos sólidos del desayuno.

    La recomendación es tomar un vaso de 250 a 300 ml de agua a temperatura ambiente o tibia (no helada) antes de consumir café, infusiones o alimentos sólidos.

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