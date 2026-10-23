Por qué recomiendan comer una manzana con cáscara todos los días

La piel de esta fruta concentra nutrientes únicos que protegen la microbiota intestinal y reducen el colesterol malo.

Pelar las frutas antes de consumirlas es una costumbre extendida por temor a los residuos o por simple preferencia de textura. Sin embargo, en el caso de la manzana, quitarle la corteza implica desperdiciar más del 50% de sus compuestos bioactivos más potentes. Médicos y nutricionistas coinciden en que consumir la manzana entera y bien lavada aporta un combo de fibra soluble y antioxidantes indispensable para el cuidado de la salud digestiva y cardiovascular.

Pectina y quercetina: los dos tesoros de la cáscara La cáscara de la manzana es rica en pectina, un tipo de fibra soluble que actúa como alimento para las bacterias beneficiosas del intestino (efecto prebiótico) y que ayuda a atrapar y expulsar el colesterol en el proceso digestivo. Además, la piel alberga la mayor concentración de quercetina, un flavonoide antioxidante con propiedades antiinflamatorias que cuida la salud de las arterias.