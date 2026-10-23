    • 23 de octubre de 2026 - 17:42

    Por qué recomiendan comer una manzana con cáscara todos los días

    La piel de esta fruta concentra nutrientes únicos que protegen la microbiota intestinal y reducen el colesterol malo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pelar las frutas antes de consumirlas es una costumbre extendida por temor a los residuos o por simple preferencia de textura. Sin embargo, en el caso de la manzana, quitarle la corteza implica desperdiciar más del 50% de sus compuestos bioactivos más potentes. Médicos y nutricionistas coinciden en que consumir la manzana entera y bien lavada aporta un combo de fibra soluble y antioxidantes indispensable para el cuidado de la salud digestiva y cardiovascular.

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    Pectina y quercetina: los dos tesoros de la cáscara

    La cáscara de la manzana es rica en pectina, un tipo de fibra soluble que actúa como alimento para las bacterias beneficiosas del intestino (efecto prebiótico) y que ayuda a atrapar y expulsar el colesterol en el proceso digestivo. Además, la piel alberga la mayor concentración de quercetina, un flavonoide antioxidante con propiedades antiinflamatorias que cuida la salud de las arterias.

    Beneficios clave de la manzana entera en tu dieta

    • Regula el tránsito intestinal: previene tanto el estreñimiento como la diarrea gracias a su combinación de fibras.

    • Saciante natural: la fibra de la cáscara exige mayor masticación y retrasa la sensación de hambre por horas.

    • Control del azúcar: ayuda a regular la absorción de carbohidratos, siendo ideal para personas con resistencia a la insulina.

    Para consumirla de manera segura, basta con lavar la manzana bajo la canilla frotando la cáscara o sumergirla en un cuenco con agua y bicarbonato para retirar impurezas.

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