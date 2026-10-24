Qué es la "respiración diafragmática" y cómo calma la ansiedad en 3 minutos

Una técnica respiratoria básica activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo el ritmo cardíaco y la tensión muscular.

Ante situaciones de estrés agudo, sobrecarga laboral o ataques de ansiedad, la respiración tiende a volverse corta, rápida y superficial, concentrándose en la parte alta del tórax. Este tipo de respiración acelera el ritmo cardíaco y envía una señal de alarma al cerebro. La respiración diafragmática o abdominal es la herramienta fisiológica más rápida para desactivar la respuesta de estrés y recuperar el control emocional en cualquier momento y lugar.

El freno de mano del organismo: el nervio vago Al respirar llevando el aire hacia el abdomen, el diafragma se desplaza hacia abajo estimulando el nervio vago. Este nervio transmite impulsos al cerebro para liberar neurotransmisores que disminuyen la frecuencia cardíaca, reducen la presión arterial y bajan los niveles de cortisol (la hormona del estrés), provocando una sensación inmediata de calma física y mental.