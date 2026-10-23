Qué es la "regla de los 20 segundos" para lavarse las manos y evitar virus

Un hábito sencillo recomendado por la OMS neutraliza bacterias y gérmenes estacionales antes de que ingresen al organismo.

Pasarse las manos por el agua en dos segundos o usar alcohol en gel de manera apresurada no siempre es suficiente para eliminar los microorganismos patógenos con los que entramos en contacto diariamente. En las picaportes, transportes públicos y dinero se acumulan virus y bacterias invisibles responsables de gripes, gastroenteritis e infecciones respiratorias. Aplicar la técnica correcta de lavado con agua y jabón es la medida de salud pública más económica e importante.

La química del jabón contra las membranas virales Muchos virus e infecciosos poseen una capa exterior compuesta por lípidos (grasas). El jabón actúa desarmando esa estructura lipídica de la misma forma que disuelve la grasa de una sartén. Sin embargo, este proceso de neutralización no es instantáneo: requiere un tiempo mínimo de fricción constante para penetrar y destruir las membranas microscópicas por completo.