    • 24 de octubre de 2026 - 00:00

    Por qué recomiendan no tomar mate después de las 6 de la tarde

    La infusión preferida de los argentinos puede convertirse en la causa invisible de tus problemas para conciliar el descanso nocturno.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mate es la compañía indiscutida de las mañanas y tardes en casi todos los hogares del país. Sin embargo, cuando la costumbre se extiende hasta últimas horas del día, puede interferir de manera directa con el reloj biológico. Médicos y especialistas en medicina del sueño advierten que la mateína actúa como un estimulante del sistema nervioso central cuyo efecto en el organismo dura mucho más tiempo del que solemos imaginar.

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    La vida media de la cafeína en el organismo

    A pesar de llamarse popularmente "mateína", el principio activo de la yerba mate es químicamente idéntico a la cafeína. Esta sustancia bloquea los receptores de adenosina en el cerebro, el neurotransmisor encargado de indicarle al cuerpo que está cansado. Lo que pocos saben es que la cafeína tiene una vida media de entre 5 y 7 horas, lo que significa que la mitad de la sustancia consumida a las 19:00 hs continúa circulando en sangre pasadas las doce de la noche.

    Cómo afecta la Yerba Mate a la calidad del descanso

    • Dificultad para conciliar el sueño: retrasa la aparición de la melatonina, la hormona natural del sueño.

    • Sueño fragmentado: reduce las fases de sueño profundo (REM y NO REM), provocando despertares micro-nocturnos.

    • Efecto diurético: aumenta las ganas de orinar durante la madrugada, interrumpiendo el descanso de corrido.

    Para disfrutar del mate sin alterar la arquitectura del sueño, los profesionales sugieren fijar el límite de consumo alrededor de las 17:00 o 18:00 hs, o volcarse hacia infusiones relajantes como manzanilla o tilo para la noche.

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