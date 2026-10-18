Erling Haaland publicó una foto tomando mate y les mandó un mensaje a tres jugadores de la Selección argentina

La cultura argentina sigue conquistando los vestuarios más exigentes y selectos del fútbol europeo. En las últimas horas, las redes sociales estallaron con una publicación tan inesperada como simpática protagonizada por Erling Haaland, quien se fotografió sosteniendo un mate, impecablemente preparado, que tuvo un agradecimiento especial para tres futbolistas de la Selección Argentina.

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“Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida”, escribió en el posteo el Androide, dejando en claro quiénes fueron los embajadores encargados de transmitirle la pasión nacional.

La repercusión del posteo fue tan grande que trascendió el ámbito puramente deportivo y llegó hasta la diplomacia. Desde su cuenta oficial de X (ex Twitter), la Embajada de Noruega en Argentina se sumó al furor por el delantero con un divertido mensaje de bienvenida a la tradición criolla: “¡Bienvenido al mate, @ErlingHaaland! Es un viaje de ida”, celebrando la insólita conexión cultural entre la estrella de su país y la costumbre más argentina.

La relación de Haaland con las costumbres bien criollas nació durante su convivencia diaria en el vestuario de los Citizens con la Araña Álvarez. El atacante cordobés fue el primer gran responsable de cebarle los primeros verdes en Inglaterra y explicarle los secretos de la infusión.

El caso del atacante noruego no es un hecho aislado, sino la continuidad de una verdadera “evangelización” matera que los jugadores argentinos llevan adelante por las principales ligas del planeta.

¡Bienvenido al mate, @Erling !

Es un viaje de ida https://t.co/WIoXLM3s1b

— Noruega en Argentina (@NoruegaenARG) October 18, 2026

Desde hace años, es habitual ver a figuras internacionales de primerísimo nivel adoptando el termo y el mate como compañeros de viaje inseparables antes de cada entrenamiento o concentración.

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Uno de los pioneros y más fanáticos de esta tradición fue el francés Antoine Griezmann, quien adoptó el hábito durante sus primeros años en España junto a compañeros uruguayos y argentinos, llegando al extremo de bajar del micro de la selección gala con el termo bajo el brazo durante el Mundial de Rusia 2018.

Mismo camino recorrió Paul Pogba en el Manchester United gracias a su amistad con Marcos Rojo y Sergio Romero, o el mediocampista inglés Eric Dier tras compartir vestuario con Erik Lamela.

De esta manera, Erling Haaland confirmó que sucumbió ante los encantos de la infusión más famosa de la Argentina. Con la sonrisa cómplice y el mate en la mano, el androide se sumó a una larga lista de cracks mundiales “argentinizados” que eligen arrancar sus mañanas con termo, yerba y bombilla