ANMAT aprobó el primer autotest de VIH en Argentina: se hará con saliva y dará el resultado en 20 minutos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el primer autotest de VIH de venta libre en Argentina , una herramienta que permitirá realizar la prueba de manera privada en el hogar mediante una muestra de fluido oral y obtener un resultado en aproximadamente 20 minutos. La incorporación apunta a ampliar el acceso al diagnóstico temprano y alcanzar especialmente a personas que, por distintos motivos, no concurren habitualmente a centros de testeo.

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El producto se denomina OraQuick HIV Self-Test y será distribuido en el país por Laboratorios Richmond mediante un acuerdo con la compañía estadounidense OraSure Technologies. La previsión es que llegue a farmacias durante noviembre y también pueda comercializarse por internet, con un precio sugerido cercano a los $27.500 , aunque el valor final podrá variar según el punto de venta.

Hasta ahora, las pruebas rápidas disponibles en Argentina requerían generalmente la intervención de personal capacitado y una pequeña muestra de sangre obtenida mediante un pinchazo en el dedo. La principal diferencia de este dispositivo es que la propia persona podrá realizar todo el procedimiento en su casa y sin utilizar agujas .

El dispositivo detecta anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2 presentes en el fluido oral . No busca directamente el virus y tampoco significa que el VIH pueda transmitirse a través de la saliva: lo que identifica es la respuesta inmunológica que el organismo produce frente a la infección.

La persona debe pasar suavemente el dispositivo por las encías superior e inferior para obtener una muestra de fluido oral.

Luego debe colocar el hisopo en el recipiente con la solución reveladora incluida en el kit.

Se espera aproximadamente 20 minutos antes de leer el resultado.

Una línea indica un resultado no reactivo y dos líneas indican un resultado reactivo.

Si el resultado es reactivo, debe realizarse una prueba confirmatoria en un centro de salud o laboratorio.

Según la información técnica difundida por el fabricante, el autotest alcanza niveles de sensibilidad y especificidad superiores al 99% cuando se utiliza correctamente. Sin embargo, se trata de una prueba de tamizaje y no de un diagnóstico definitivo.

Qué pasa si el resultado es reactivo

Un resultado reactivo no debe interpretarse por sí solo como un diagnóstico definitivo de VIH. La recomendación es acudir a un centro de salud para realizar los estudios confirmatorios correspondientes y, en caso de confirmarse la infección, iniciar el seguimiento médico y tratamiento.

La detección temprana cambió sustancialmente el abordaje del VIH. Actualmente existen tratamientos antirretrovirales altamente efectivos que permiten controlar la infección, mantener una buena calidad de vida y alcanzar una carga viral indetectable. Una persona que sostiene una carga viral indetectable mediante tratamiento no transmite el VIH por vía sexual, principio conocido como Indetectable = Intransmisible.

Además, en Argentina el testeo de VIH continúa siendo voluntario, confidencial y gratuito en hospitales y centros de salud públicos, por lo que el nuevo autotest se incorpora como una alternativa adicional y no reemplaza las herramientas disponibles en el sistema sanitario.

El período ventana: un dato clave antes de hacerse el test

Uno de los puntos más importantes es el denominado período ventana, es decir, el tiempo que transcurre desde una posible exposición al VIH hasta que la prueba puede detectar los anticuerpos generados por el organismo.

Para este autotest oral, los especialistas recomiendan considerar un período de hasta tres meses desde la última posible exposición. Si la prueba se realiza demasiado pronto, existe la posibilidad de obtener un resultado no reactivo aunque la infección sea reciente.

Por eso, ante una exposición reciente o una situación de riesgo, la recomendación es consultar a un equipo de salud para determinar qué tipo de estudio corresponde y cuándo realizarlo. El período ventana varía según la tecnología utilizada para cada prueba y también puede verse afectado por factores como el uso de PrEP o PEP.

Por qué consideran importante la incorporación

La principal preocupación sanitaria sigue siendo el diagnóstico tardío. En Argentina viven aproximadamente 140.000 personas con VIH y se registran alrededor de 6.900 nuevos diagnósticos por año. Según datos citados a partir del último boletín epidemiológico nacional, cerca del 49% de las detecciones se producen tardíamente, cuando ya existe algún grado de compromiso del sistema inmunológico.

Además, se estima que alrededor del 13% de las personas que viven con VIH en el país todavía no conoce su diagnóstico. Esa situación retrasa el inicio del tratamiento y también dificulta las estrategias destinadas a prevenir nuevas transmisiones.

Los especialistas consideran que disponer de una prueba hogareña puede reducir barreras relacionadas con el estigma, la privacidad, el miedo a las agujas o las dificultades para concurrir a un centro sanitario. Al poder realizarse de forma confidencial y sencilla, el objetivo es acercar el testeo a personas que actualmente quedan fuera de los circuitos tradicionales.

El dispositivo ya se utiliza en decenas de países y fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 2012. Antes de recibir la autorización argentina también atravesó un estudio clínico local realizado junto con Fundación Huésped.

La llegada del autotest suma así una nueva herramienta a las estrategias de prevención combinada del VIH, que incluyen testeo periódico, uso de preservativo, PrEP, PEP y acceso temprano al tratamiento. El objetivo central es que más personas puedan conocer su estado serológico a tiempo y, ante un resultado reactivo, ingresar rápidamente al sistema de salud.