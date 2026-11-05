    • 5 de noviembre de 2026 - 19:24

    Crearon un videojuego con inteligencia artificial para la rehabilitación tras un ACV

    El videojuego argentino se llama "coAR.BCI" y funciona como una interfaz cerebro-computadora.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un avance científico desarrollado íntegramente en la Argentina busca transformar los tratamientos de rehabilitación neurológica. Una persona piensa en mover el brazo y, aunque su cuerpo no logre ejecutar la acción debido a las secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV), un avatar reproduce el movimiento en tiempo real en la pantalla. Esa conexión entre la imaginación motora del paciente y la respuesta visual es la base de coAR.BCI, un videojuego creado por científicas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

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    El proyecto pertenece al Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (IMAL). El equipo de investigadoras está liderado por Victoria Peterson e integrado por Solange Gualpa, Catalina María Galván y María Florencia Coldeira.

    Cómo logra el videojuego convertir un pensamiento en movimiento

    El dispositivo funciona como una interfaz cerebro-computadora (BCI) que combina neurociencia y ciencia de datos. El proceso de utilización consta de los siguientes pasos:

    Captura de señales: El paciente se coloca una gorra equipada con electrodos que realiza una electroencefalografía de superficie (EEG) para registrar la actividad eléctrica cerebral cuando la persona imagina una acción.

    Procesamiento con IA: Un algoritmo de inteligencia artificial analiza la actividad eléctrica en tiempo real y la traduce en un comando digital.

    Respuesta en pantalla: El avatar ejecuta exactamente el movimiento ideado por el paciente.

    “Al pensar un movimiento, el avatar hace ese mismo movimiento. La IA es el medio: no diagnostica ni decide un tratamiento, sino que conecta la señal cerebral con la computadora”, explicó la investigadora Victoria Peterson.

    Estimulación de la plasticidad cerebral y tecnología coadaptativa

    El objetivo central de la herramienta es brindarle al cerebro una devolución visual inmediata. Aunque la extremidad afectada permanezca inmóvil, ver al personaje completar la acción refuerza la plasticidad cerebral, la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse y construir nuevas conexiones neuronales que suplan las zonas dañadas.

    El videojuego no busca reemplazar la kinesioterapia ni las terapias convencionales, sino actuar como un complemento clave, especialmente en etapas tempranas o en pacientes con pérdida severa del control motor que no pueden realizar ejercicios físicos tradicionales.

    Además, el desarrollo incluye el concepto de coadaptación: el sistema coAR.BCI no funciona de manera rígida ni idéntica para todos los usuarios. El algoritmo de IA fue diseñado para aprender y adaptarse a los patrones cerebrales únicos del paciente, al tiempo que la persona ejercita su capacidad de control mental sobre el entorno digital.

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