    • 6 de noviembre de 2026 - 17:47

    Colecta de sangre en el Parque de Mayo por el Día del Donante Voluntario: horarios y detalles

    El Ministerio de Salud de la provincia organizó una jornada de colecta de sangre y concientización para este domingo 8 de noviembre en el Parque de Mayo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario, el Ministerio de Salud de la provincia llevará a cabo una jornada especial de colecta y promoción de la donación de sangre. La actividad se desarrollará este domingo 08 de noviembre, en el horario de 15:00 a 19:00.

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    El punto de encuentro fijado por las autoridades de salud será el Paseo Las Palmeras, ubicado dentro del Parque de Mayo, en el departamento Capital.

    La propuesta busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre para garantizar el abastecimiento del Centro Provincial de Hemoterapia y los centros asistenciales de San Juan.

    Actividades y show en vivo para la familia

    Además de la posta sanitaria para la extracción e inscripción de donantes voluntarias/os, la jornada contará con una propuesta cultural pensada para toda la familia.

    Durante el evento, se presentará un show de títeres a cargo del reconocido artista David Gardiol, sumando un espacio de entretenimiento que acompañará la jornada de concientización y solidaridad.

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