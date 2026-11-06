Colecta de sangre en el Parque de Mayo por el Día del Donante Voluntario: horarios y detalles

El Ministerio de Salud de la provincia organizó una jornada de colecta de sangre y concientización para este domingo 8 de noviembre en el Parque de Mayo.

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario, el Ministerio de Salud de la provincia llevará a cabo una jornada especial de colecta y promoción de la donación de sangre. La actividad se desarrollará este domingo 08 de noviembre, en el horario de 15:00 a 19:00.

El punto de encuentro fijado por las autoridades de salud será el Paseo Las Palmeras, ubicado dentro del Parque de Mayo, en el departamento Capital.

La propuesta busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre para garantizar el abastecimiento del Centro Provincial de Hemoterapia y los centros asistenciales de San Juan.

Actividades y show en vivo para la familia Además de la posta sanitaria para la extracción e inscripción de donantes voluntarias/os, la jornada contará con una propuesta cultural pensada para toda la familia.