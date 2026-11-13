    • 13 de noviembre de 2026 - 18:15

    Qué es el síndrome del "cuello de texto" y cómo evitar lesiones cervicales por el celular

    Inclinar la cabeza hacia adelante para mirar el teléfono multiplica hasta por cinco el peso que soportan las vértebras del cuello.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mirar hacia abajo para revisar mensajes, leer noticias o recorrer redes sociales en el teléfono celular es una postura tan automatizada que pasa desapercibida. Sin embargo, los médicos traumatólogos y kinesiólogos alertan sobre el aumento exponencial de consultas por dolores cervicales crónicos, contracturas dorsales y hernias de disco en pacientes cada vez más jóvenes. Esta patología postural, bautizada como "cuello de texto" (Text Neck), es causada por la sobrecarga mecánica de la columna cervical.

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    La física de la inclinación cervical

    En posición erguida neutra, la cabeza de un adulto pesa entre 4,5 y 5,5 kilogramos. A medida que inclinamos el cuello hacia adelante para mirar la pantalla en el regazo, la fuerza de gravedad multiplica la carga sobre los discos intervertebrales:

    • Inclinación de 15 grados: equivale a cargar 12 kilos sobre el cuello.

    • Inclinación de 30 grados: la presión sube a 18 kilos.

    • Inclinación de 60 grados: las vértebras cervicales soportan una tensión de 27 kilogramos, equivalente al peso de un niño de 8 años colgado del cuello.

    Ajustes ergonómicos para proteger tu columna

    • Subir el dispositivo: elevá el teléfono a la altura de los ojos en lugar de bajar la cabeza hacia el pecho.

    • Apoyar los antebrazos: al usar el celular sentado, apoyá los codos sobre una mesa o almohadón para sostener el peso de los brazos.

    • Estiramientos diarios: realizá retracciones cervicales suaves (llevar el mentón hacia atrás formando papada) y rotaciones lentas de hombros cada hora.

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