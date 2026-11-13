Qué es el síndrome del "cuello de texto" y cómo evitar lesiones cervicales por el celular

Mirar hacia abajo para revisar mensajes, leer noticias o recorrer redes sociales en el teléfono celular es una postura tan automatizada que pasa desapercibida. Sin embargo, los médicos traumatólogos y kinesiólogos alertan sobre el aumento exponencial de consultas por dolores cervicales crónicos, contracturas dorsales y hernias de disco en pacientes cada vez más jóvenes. Esta patología postural, bautizada como "cuello de texto" (Text Neck), es causada por la sobrecarga mecánica de la columna cervical.