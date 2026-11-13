La regla del 20-20-20: el ejercicio ocular que frena la fatiga visual por el uso de pantallas

El trabajo frente a monitores, el estudio en tablets y el uso constante del teléfono móvil someten a nuestros ojos a un esfuerzo de enfoque cercano continuo para el cual no fueron diseñados evolutivamente. Como consecuencia, millones de personas sufren del síndrome visual informático, caracterizado por visión borrosa, picazón ocular, ojos rojos y tensión cervical. Los médicos oftalmólogos recomiendan aplicar la regla del 20-20-20 para relajar la musculatura del ojo durante la jornada laboral.
Qué le ocurre al ojo frente a una pantalla brillante
En condiciones normales, el ser humano parpadea entre 15 y 20 veces por minuto para lubricar la córnea con película lagrimal. Al fijar la vista en una pantalla digital, la frecuencia de parpadeo cae drásticamente a menos de 5 veces por minuto, provocando evaporación rápida de la lágrima y fatiga en el músculo ciliar encargado de enfocar de cerca.
Cómo aplicar la técnica paso a paso
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Cada 20 minutos: programá una alarma silenciosa o recordatorio en tu computadora para interrumpir la mirada fija en la pantalla.
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Mirar a 20 pies (6 metros): desviá la vista hacia un objeto lejano, preferentemente mirando por una ventana hacia el horizonte o el fondo de un pasillo amplio.
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Durante 20 segundos: sostené la mirada en ese punto lejano durante al menos 20 segundos completos mientras parpadeás de forma consciente y lenta.
Complementar este ejercicio regulando el brillo de la pantalla al nivel de la luz ambiente y utilizando lágrimas artificiales sin conservantes previene el ojo seco crónico.