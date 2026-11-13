La regla del 20-20-20: el ejercicio ocular que frena la fatiga visual por el uso de pantallas

Pasar horas frente a computadoras y celulares reduce el parpadeo y provoca sequedad, ardor y dolores de cabeza.

El trabajo frente a monitores, el estudio en tablets y el uso constante del teléfono móvil someten a nuestros ojos a un esfuerzo de enfoque cercano continuo para el cual no fueron diseñados evolutivamente. Como consecuencia, millones de personas sufren del síndrome visual informático, caracterizado por visión borrosa, picazón ocular, ojos rojos y tensión cervical. Los médicos oftalmólogos recomiendan aplicar la regla del 20-20-20 para relajar la musculatura del ojo durante la jornada laboral.

Qué le ocurre al ojo frente a una pantalla brillante En condiciones normales, el ser humano parpadea entre 15 y 20 veces por minuto para lubricar la córnea con película lagrimal. Al fijar la vista en una pantalla digital, la frecuencia de parpadeo cae drásticamente a menos de 5 veces por minuto, provocando evaporación rápida de la lágrima y fatiga en el músculo ciliar encargado de enfocar de cerca.