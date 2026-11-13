Qué revela el color de la orina sobre tu nivel real de hidratación y salud renal

El agua representa cerca del 60% del peso corporal humano y resulta indispensable para regular la temperatura, lubricar articulaciones, transportar oxígeno y filtrar desechos metabólicos a través de los riñones. Sin embargo, muchas personas viven en un estado de deshidratación leve crónica sin percibir sensación de sed. Los médicos nefrólogos señalan que el color de la orina es el termómetro más confiable y accesible para evaluar el estado hídrico del organismo en tiempo real.