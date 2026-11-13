    • 13 de noviembre de 2026 - 18:16

    Qué revela el color de la orina sobre tu nivel real de hidratación y salud renal

    Observar la tonalidad en el baño funciona como un indicador clínico inmediato para saber si estás tomando suficiente agua.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El agua representa cerca del 60% del peso corporal humano y resulta indispensable para regular la temperatura, lubricar articulaciones, transportar oxígeno y filtrar desechos metabólicos a través de los riñones. Sin embargo, muchas personas viven en un estado de deshidratación leve crónica sin percibir sensación de sed. Los médicos nefrólogos señalan que el color de la orina es el termómetro más confiable y accesible para evaluar el estado hídrico del organismo en tiempo real.

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    Escala cromática: cómo interpretar cada tonalidad

    • Amarillo pálido o color paja transparente: es el indicador ideal de hidratación óptima. Significa que los riñones filtran adecuadamente con suficiente volumen líquido.

    • Transparente como el agua: indica una ligera sobrehidratación. Si bien no suele ser grave, beber agua en exceso excesivo puede diluir los electrolitos (sodio) en sangre.

    • Amarillo oscuro o ámbar: señal de deshidratación leve a moderada. La orina está concentrada porque el cuerpo está reteniendo líquidos; necesitás beber agua de inmediato.

    • Tono marrón oscuro (color té): puede indicar deshidratación severa o problemas hepáticos y biliares. Requiere consulta médica.

    • Tono rojizo o rosado: si no comiste remolacha o frutos rojos recientemente, puede señalar presencia de sangre (hematuria) por infecciones urinarias o cálculos renales, exigiendo evaluación clínica urgente.

    El mito de los dos litros exactos

    La necesidad hídrica varía según el peso corporal, la temperatura ambiental y la actividad física. Guíate por la ausencia de sed y por mantener la orina de un color amarillo claro constante a lo largo del día.

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